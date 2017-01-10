पहला ही पेपर अंग्रेजी का, अंतिम पेपर 29 अप्रैल को होगा
आगरा। सीबीएसई 12 वीं के छात्रों की परीक्षा 9 मार्च से शुरू होगी। जिसके लिए छात्र तैयार हो जाये। इनका पहला पेपर 9 मार्च को अंग्रेजी का है। अंतिम पेपर 29 अप्रैल को होगा। सीबीएसई बोर्ड ने इसका ऐलान कर दिया है। पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों के मद्देनजर परीक्षा की डेट बढ़ाई गई है। इस बार सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 10 लाख 98 हजार परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है।
यह है कार्यक्रम
कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च को पहला पेपर अंग्रेजी का, 10 मार्च को डांस/सिंधी/बैंकिंग, 15 मार्च को फिजिक्स/अकाउंटिंग, क्लिनिकल बायो-केमेस्ट्री, 16 मार्च को बिजनेस स्टडीज, बेसिक होर्टिकल्चर की परीक्षा होगी. उसके बाद 20 मार्च को गणित/माइक्रो बायोलॉजी, 23 मार्च को शॉर्टहैंड इंग्लिश/फैशन स्टडीज, 23 मार्च को हिस्ट्री/बिजनेस ऑपरेशन, 24 मार्च को फूड प्रोडक्शन, 25 मार्च को केमेस्ट्री/बायोलॉजी ऑप्थेलमिक की परीक्षा होगी.
नहीं होगी कोई दिक्कत
बोर्ड की जनसम्पर्क अधिकारी रमा शर्मा ने बताया की परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आयेगयी बोर्ड ने तैयारी कर ली है पूरी।
यह है टाइम टेबल
परीक्षा शुरू होगी सुबह 10 :30 बजे
Thursday, March 9, 2017
ENGLISH ELECTIVE –NCERT
ENGLISH ELECTIVE-CBSE(FUNCTIONAL ENGLISH)
ENGLISH CORE
Friday, March 10, 2017
DANCE –KATHAK
DANCE-BHARATNATYAM
DANCE –ODISSI
DANCE-KATHKALI
CREATIVE WRITING & TRANSLATION STUDIES
SINDHI OFFICE COMMUNICATION
INFORMATION STORAGE & RETRIVAL
INTEGRATED TRANSPORT OPERATION
FRONT OFFICE OPERATIONS
TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATIONS BUSINESS (NSQF)
SALESMANSHIP-II
CAPITAL MARKET OPERATIONS
BANKING-II
PHYSICS
PERSIAN
SECRETARIAL PRACTICE & ACCOUNTING
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION – III
OPTICS –II
RADIOGRAPHY-I GENERAL
ELECTRICAL MACHINE
CLINICAL BIO-CHEMISTRY (MLT)
CHILD HEALTH NURSING
GARMENT CONSTRUCTION –II
TRADITIONAL INDIAN TEXTILE
Thursday, March 16, 2017
BUSINESS STUDIES
BASIC HORTICULTURE-II
BEAUTY & HAIR -II
OPERATION & MAINTENANCE OF COMMUNICATION DEVICES
Saturday, March 18, 2017
URDU ELECTIVE
PUNJABI
TAMIL
MANIPURI
MALAYALAM
ASSAMESE
KANNADA
URDU CORE
Monday, March 20, 2017
MATHEMATICS
FIRST AID & EMERGENCY MEDICAL CARE
CLINICAL BIO-CHEMISTRY & MICROBIOLOGY-II
MICROBIOLOGY (MLT)
HEALTH CENTRE MANAGEMENT
OPTHALMIC TECHNIQUES-II
RADIOGRAPHY-II (SPECIAL INVESTIGATION IMAGING RADIOGRAPHY)
Tuesday, March 21, 2017
SHORTHAND ENGLISH
SHORTHAND HINDI
FASHION STUDIES
AGRICULTURE
ODIA
GERMAN
RUSSIAN
ENGINEERING SCIENCE
DATABASE MANAGEMENT APPLICATION (NSQF)
Thursday, March 23, 2017
HISTORY
RETAIL SERVICES-II(NSQF)
LOGISTICE OPERATION & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT –II
BUSINESS OPERATION & ADMINISTRATION –II
LABORATORY MEDICINES (CLINICAL PATHOLOGY HEMATOLOGY & HISTOPATHOLOGY –II (MLT)
Friday, March 24, 2017
FOOD PRODUCTION III
INTRODUCTION TO HOSPITALITY MANAGEMENT(NSQF)
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Saturday, March 25, 2017
CHEMISTRY APPLIED PHYSICS
FOOD & BEVERAGE COST & CONTROL
FLORICULTURE
COST ACCOUNTING
BIOLOGY OPTHALMIC-II
RADIATION PHYSICS
Monday, March 27, 2017
INFORMATICS PRACTICES
COMPUTER SCIENCE
ADVANCED FRONT OFFICE OPERATIONS
OLERICULTURE – II
INSURANCE –II
BASIC PATTERN DEVELOPMENT
Wednesday, March 29, 2017
ACCOUNTANCY
BAKERY-II
HOLISTIC HEALTH –II
SECURITY(NSQF)
Thursday, March 30, 2017
FOOD PRODUCTION IV
Friday, March 31, 2017
ENGINEERING GRAPHICS
HERITAGE CRAFTS
HUMAN RIGHTS & GENDER STUDIES
LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCE
TIBETAN
JAPANESE
SPANISH
MECHANICAL ENGINEERING
MARKETING- II
TEXTILE CHEMICAL PROCESSING
WEB APPLICATION – II (NSQF)
Saturday, April 1, 2017
KNOWLEDGE TRADITIONS & PRACTICE OF INDIA
LEGAL STUDIES
GRAPHIC DESIGN
HEALTH EDUCATION, COMMUNICATION AND PUBLIC
RELATIONS & PUBLIC HEALTH
THE CREATIVE & COMMERCIAL PROCESS IN MASS MEDIA-II
PRINTED TEXTILE
TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION(ENG.)
Monday, April 3, 2017
POLITICAL SCIENCE
LABORATORY MEDICINE-II
RETAIL OPERATIONS-II(NSQF)
FINANCIAL ACCOUNTING-II
Wednesday, April 5, 2017
BIOLOGY
TAXATION-II
DERIVATIVE MARKET OPERATIONS
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION-IV
Thursday, April 6, 2017
GEOGRAPHY
BIOTECHNOLOGY
LIBRARY SYSTEMS & RESOURCE MANAGEMENT
Monday, April 10, 2017
PHYSICAL EDUCATION
Wednesday, April 12, 2017
SOCIOLOGY
Monday, April 17, 2017
ECONOMICS
TROUBLE SHOOTING & MAINTENANCE OF ELECTRONIC EQUIPMENT
Tuesday, April, 18, 2017
HOME SCIENCE
Wednesday, April 19, 2017
PAINTING
GRAPHICS
SCULPTURE
APPLIED ARTS-COMMERCIAL ARTS
ELECTRICAL APPLIANCES
CONFECTIONERY
Thursday, April 20, 2017
THEATRE STUDIES
TANGKHUL
Saturday, April 22, 2017
HINDI ELECTIVE
GUJARATI
NEPALI
LIMBOO
LEPCHA
BHUTIA
HINDI CORE
Monday, April 24, 2017
PSYCHOLOGY
Tuesday, April 25, 2017
MUSIC KARANATAKA (VOCAL)
MUSIC KARANATAKA INSTRUMENTAL (MELODIC)
MUSIC HINDUSTANI VOCAL
MUSIC HINDUSTANI INSTRUMENTAL MELODIC
MUSIC HINDUSTANI INSTRUMENTAL PERCUSSION
Wednesday, April 26, 2017
MASS MEDIA STUDIES
Thursday, April 27, 2017
SANSKRIT ELECTIVE
BENGALI
TELUGU
MARATHI
ARABIC
FRENCH
TELUGU-TELANGANA
MIZO
SANSKRIT CORE
UNDERSTANDING THE EVOLUTION AND FORMS OF MASS MEDIA-II
AUTO ENGINEERING-II(NSQF)
Friday, April 28, 2017
NATIONAL CADET CORPS(NCC)
MULTIMEDIA & WEB TECHNOLOGY
AUTOSHOP REPAIR & PRACTICE-II NSQF
FABRIC STUDY
TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION(HINDI)
Saturday, April 29, 2017
PHILOSOPHY
ENTERPRENEURSHIP
OFFICE PROCEDURE & PRACTICES
BASIC CONCEPT OF HEALTH AND DISEASE AND MEDICAL TERMINOLOGY
FOOD SERVICE-II
GEOSPATIAL TECHNOLOGY
MIDWIFERY