ये हैं अखिलेश के स्टार प्राचरक, बृज का बोलबाला

आगरा। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए चालीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश की स्टार प्रचारकों की सूची में बृज के 7 चेहरों को जगह मिली है। अखिलेश ने पूरे बृज क्षेत्र में से जहां पुराने मुलायम के खास रहे नेताओं को भी जगह दी है वहीं टीम अखिलेश के नए चेहरों पर भी अखिलेश ने विश्वास जताया है।

ये हैं बृज के स्टार प्रचारक

रामजीलाल सुमन- पू्र्व केंद्रीय मंत्री

धर्मेंद्र यादव- सांसद बदायूं

तेज प्रताप यादव- सांसद मैनपुरी

अक्षय यादव- सांसद फिरोजाबाद

ठाकुर उदयवीर सिंह- MLC

संजय साठर- MLC

रामसकल गुर्जर- खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

देखें सूची

Samajwadi Party releases list of campaigners for 1st phase of elections in UP; Shivpal Yadav's name missing from the list #UPpolls pic.twitter.com/KiGzW2MMEa