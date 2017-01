यहां देखें! थोड़ी देर में आने वाला है CA फाइनल-CPT 2016 का रिजल्ट

जुलाई 2016 में भी सीए-सीपीटी का रिजल्ट आया था। इसके लिए मई में सीए फाइनल और जून में कॉमन प्रोफिसिएंसी टेस्ट हुआ था।

भोपाल। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से आयोजित कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट (सीपीटी) के रिजल्ट मंगलवार दोपहर 2 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। यह सीए एग्जाम नवंबर 2016 में हुआ था। जबकि सीपीटी दिसंबर में। आईसीएआई उन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिन्होंने 55 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए हों। परीक्षा परिणाम को देखने के लिए आप आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icaiexam.icai.org पर भी विजिट कर सकते हैं।

ऐसे जान सकते हैं रिजल्ट

रिजल्ट जानने के लिए आपको आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icaiexam.icai.org पर जाना होगा। फिर वहां अपना ई-मेल एड्रेस लिखना होगा। आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद ही ई-मेल एड्रेस मांगा जाएगा।

एसएमएस से जानें रिजल्ट

स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट जान सकते हैं। इसके लिए आपको ये प्रक्रिया अपनानी होगी....

i) for Final Examination result the following

CAFNL(space)XXXXXX (Where XXXXXX is the six digit Final examination roll number of the candidate)

e.g. CAFNL 000128

ii) for Common Proficiency Test result the following

CACPT(Space)XXXXXX (Where XXXXXX is the six digit Common Proficiency Test roll number of the candidate

e.g. CACPT 000171

जुलाई में भी आया था रिजल्ट

जुलाई 2016 में भी सीए-सीपीटी का रिजल्ट आया था। इसके लिए मई में सीए फाइनल और जून में कॉमन प्रोफिसिएंसी टेस्ट हुआ था। जिसमें देश भर के 416 सेंटर्स में 1,07,058 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठे थे। भोपाल से सीपीटी में 1185 और सीए फाइनल में 750 स्टूडेंट्स ने परीक्षा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 150 बच्चे सीए फाइनल में और 303 बच्चे सीपीटी में सलेक्ट हुए।

इतने प्रतिशत रिजल्ट

सीए फाइनल

2015: 5.5 फीसदी

2016: 12 फीसदी

सीपीटी

2015: 34 फीसदी

2016: 39 फीसदी

(प्रतिशतऑल इंडिया बेसिस पर है)