JIO सिम वालों को भरना पड़ेगा भारीभरकम बिल, बचने के लिए यहां क्लिक करें

यदि आपने भी जल्दबाजी में रिलायंस जियो की सिम ले ली है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। mp.patrika.com में जानिए किसे भरना पड़ेगा बिल और किसे मिलेगी छूट...।

भोपाल। यदि आपने लाइन में लगकर फ्री कॉलिंग और इंटरनेट सर्फिंग के लिए reliance की jio सिम ली है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि जल्द ही आपके घर बिल भेजने की तैयारी की जा रही है। नियमों के मुताबिक आपको यह बिल चुकाना ही पड़ेगा।

मध्यप्रदेश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ते-बढ़ते दो करोड़ के पार हो गई है। यहां रोज ही जियो की सिम लेने वालों की होड़ लगी है। पहले 31 दिसंबर तक के लिए फ्री सेवा को बढ़ाकर 31 मार्च करने के बाद से जियो सिम लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। लोग आंख मूंदकर जियो की सिम ले रहे हैं। जल्दबाजी की होड़ में वे यह भी नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने अपने नाम पर पोस्टपेट सिम ली है या प्री पेड।

जियो के उपभोक्ता रोज ही बढ़ रहे हैं। हर दिन जियो सिम ले रहे हैं। मध्यप्रदेश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या दो करोड़ के पार हो गई है। इसके अलावा भोपाल जिले में 21 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं, जो अन्य कंपनियों के हैं।

mp.patrika.com आपको बताने जा रहा है कि पोस्टपेड सिम लेने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च के बाद बिल भेजे जाने की तैयारी है। इसलिए आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपकी सिम पोस्टपेड है या प्रीपेड। आइए जानते हैं किसे मिलेगा बिल और किसे मिलेगी छूट।

my jio ऐप पर जाएं

आपकी जियो सिम पोस्टपेड है या प्रीपेड, इसका पता लगाने के लिए पहले my jio एप का इस्तेमाल करें। उपभोक्ता माय जियो विकल्प के सामने ओपन पर क्लिक करें।

तब नई स्क्रीन खुलेगी

open पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर नई स्क्रीन खुल जाएगी। जिस पर Welcome to your digital life लिखा होगा। इसी के नीचे Skip Sign In पर आपको क्लिक करना होगा।

ऐसे पहचानें प्रीपेड सिम

नई स्क्रीन खुलने पर माय जियो लिखा होगा और उसके नीचे बैलेंस बताया जाएगा। आपका बैलेंस 0.0 दिखाया जाएगा। यदि फोन में Balance लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपका सिम प्रीपेड है।

ऐसे पहचानें पोस्टपेड

यदि आपके मोबाइल स्क्रीन पर बैलेंस की जगह Unbilled Amount लिखा हुआ आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका फोन पोस्टपेड है। इसका बिल आपको भरना ही होगा।

भारीभरकम बिल से बचने के लिए यह करें

1. फ्री आफर खत्म होने से पहले ही आप सिम को बंद करवा सकते हैं या फिर से पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलवा सकते हैं।

MP में दो करोड़ मोबाइल यूजर्स

आंकड़े के मुताबिक अब तक जियो के पांच करोड़ उपभोक्ता हो गए हैं। हर दिन छह लाख लोग रिलायंस की जियो सिम ले रहे हैं। मध्यप्रदेश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या दो करोड़ के पार हो गई है। इसके अलावा भोपाल जिले में 21 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं, जो अन्य कंपनियों के हैं।

हमें जियो के एग्जीक्यूटिव ने जो सिम दी है उसके बारे में नहीं बताया कि सिम प्रीपेड है या पोस्ट पेड। उन्होंने यह कहकर ही सिम दी थी कि फ्री ऑफर खत्म होने के पहले अपना नंबर प्रीपेड करवा लीजिएगा।

-आशीष जैन, ट्रेवल एजेंट, भोपाल

दस नंबर मार्केट के व्यापारी संजय विजयवर्गीय का इस पर कहना है कि एक आधार कार्ड पर 8 सिम दी जा रही थी, इसलिए हमने भी चार सिम परिवार के लिए ले ली। बाद में पता चला कि वे पोस्टपेड सिम हैं। फिर भी एक31 मार्च के पहले प्रीपेड करवा लेंगे।