ग्रहों की चाल हरपल बदलती रहती है। ग्रहों की चाल बदलने का हमारे जीवन पर भी असर पड़ता है। mp.patrika.com बताने जा रहा है नए साल में क्या होगी ग्रहों की चाल और किसे पड़ेगा असर...। जानिए सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा new year 2017.

सिंह राशि के लिए आएंगे अच्छे दिन

NEW YEAR में नौकरी करने वाले लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अपनी कुशलता के दम पर आपकी आमदनी में इजाफा होगा, प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में जाने के भी योग बन रहे हैं। नए साल में जिनके भी काम अधर में लटके हुए हैं उनमें स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी आपकी नौकरी और व्यवसाय में आपको सफलता मिलना तय है। इसके साथ ही आपको यह सलाह दी जाती है कि आपके व्यवसाय में नई तकनीक और नई कार्य शैली को तुरंत ही अपनाए।

1. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक सिंह राशि वालों के लिए 2017 में मन प्रसन्न रहेगा। गुप्त शत्रु एक्सपोज होंगे और आपसे हार जाएंगे। इसके बाद आप से अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

2. किसी उच्च पदस्थ शासकीय या प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपको नौकरी या व्यवसायिक मामलों में अच्छा-खासा लाभ मिलने वाला है। सरकारी नौकरी वालों को निवास स्थान से दूर नौकरी करने भी भेजा जा सकता है।

3. विदेश में रहने वाले सिंह राशि के लोगों की आमदनी भी बढ़ने के योग हैं।