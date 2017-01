मध्यप्रदेश में उजागर हुए 500 करोड़ के हवाला कांड और IPS गौरव तिवारी के तबादले का मुद्दा अब उत्तरप्रदेश के चुनाव में भी गर्मा सकता है। गैर-भाजपा दल इस मुद्दे को यूपी इलेक्शन में भुनाने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने गौरव तिवारी को वापस कटनी में पदस्थ करने की मांग की है।

मोदी के लोकसभा क्षेत्र के हैं गौरव

अजय राय का कहना है कि सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करने वाले प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। राय ने मध्यप्रदेश के इस आईपीएस का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि गौरव तिवारी वाराणसी के ही रहने वाले हैं। मोदी के लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है।

शिवराज पर कसा व्यंग्य

IPS के तबादले मामले में कांग्रेस नेता अजय राय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर व्यंग्य कसा है। उनका कहना है कि गौरव की काबिलियत चार माह पहले शिवराज सिंह को क्यों नहीं दिखी, जब वे कटनी जैसे छोटे जिले में पदस्थ किए गए थे। अब जब उन्होंने 500 करोड़ का हवाला कांड उजागर कर दिया। इसमें प्रदेश के एक मंत्री और बड़े नेताओं के नाम आने लगे तो उन्हें छिंदवाड़ तबादला कर दिया।

कांग्रेस यूपी में बनाएगी मुद्दा

कांग्रेस नेता राय ने कहा कि जब यूपी इलेक्शन में चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में गैस भाजपाई दल कम से कम उत्तरप्रदेश के वाराणसी के 'गौरव'के साथ हुए अन्याय के मुद्दे को कैश करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे।

प्रधानमंत्री को पत्र में यह लिखा

अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि आप वाराणसी के सांसद हैं और उसी जनपद के चौबेपुर के तिवारीपुर के गौरव तिवारी मध्यप्रदेश के कटनी में IPS हैं जो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर हैं और उस राज्य में BJP की सरकार है। उन्होंने नोटबंदी के आपके कदम को भारी आघात पहुंचाने वाले सशक्त लोगों के खिलाफ निर्भय होकर कार्रवाई की। मध्यप्रदेश सरकार ने उनके विरुद्ध अपमानित करने वाली कार्रवाई के रूप में स्थानांतरण कर दिया। इसके के विरुद्ध कटनी और मध्यप्रदेश ही नहीं,आपके जनपद वाराणसी सहित पूरे देश में रोष है। राय ने कहा कि मैं वाराणसी के जनप्रतिनिधि के नाते आपसे मांग करता हूं कि इस मामले में कृपा हस्तक्षेप करिए और गौरव तिवारी का स्थानांतरण रद्द कराएं।