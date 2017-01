जियो के डाटा को अनलिमिटेड करने की ये TRICK हो रही है वायरल

इस ऑफर के शुरु होते ही यूट्यूब पर एक वीडियो भी अपलोड हुआ। इस वीडियो में 1जीबी के सीमित डेटा को अनलिमिटेड बनाने की ट्रिक बताई गई।

भोपाल। जियो द्वारा साल 2016 में शुरू किए गए 4G डेटा फ्री देने वाले ऑफर की समय सीमा बसाल 2017 तक बढ़ाते हुए जियो ने 1 जनवरी से इसे हैप्पी न्यू ऑफर के नाम से शुरू किया। इस ऑफर में कुछ बदलाव भी किए गए जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था डेटा लिमिट का। अब तक यूजर्स को मिल रहे अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट की 4G स्पीड सिर्फ 1जीबी डेटा तक कर दी गई।

जहां एक तरफ यूजर्स को इस 4G स्पीड के अनलिमिटेड इंटरनेट की आदत पड़ चुकी थी वहीं साल की शुरुआत में हुए इन बदलाव से यूजर्स की बीच खलबली मच गई। इस ऑफर के शुरु होते ही यूट्यूब पर एक वीडियो भी अपलोड हुआ। इस वीडियो में 1जीबी के सीमित डेटा को अनलिमिटेड बनाने की ट्रिक बताई गई। 1 जनवरी को अपलोड हुए इस वीडियो को अब तक 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो को अब तक 17 हज़ार से भी ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं।

ये है ट्रिक

यूट्यूब पर अपलोड हुए इस वीडियो में एक ट्रिक दिखाई गई है जिससे कि जियो के 1जीबी डेटा को अनलिमिटेड डेटा में बदला जा सकता है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है

1. सबसे पहले Android ID Changer और MTK Engineering Mode नाम के दो एप इन्सटॉल करना होगा।

2. अब MyJioApp के App info में जाकर Cache और Data को क्लियर करके एप को Force Stop करें।

3. अब Android ID Changer एप को ओपन करें। यहां राइट टॉप पर प्लस के निशान पर टैप करें।

4. इस ऑप्शन का इस्तमाल करके आप अपनी पुरानी ID को बदल सकते हैं। जब दोनों ID एक दिखने लगे तब Save New ID ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

5. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद MTK Engineering Mode एप ओपन करें। अब इसकी सेटिंग में जाकर Connectivity के ऑप्शन में जाएं और उसमें CDS information को सेलेक्ट करें।

6. जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहां आपको Radio Information का ऑप्शन मिलेगा जिसे सेलेक्ट करने से Phone1 और Phone2 के ऑप्शन आ जाएंगे। जिस भी पोर्ट में आपने जियो की सिम लगाई है उसे सेलेक्ट कर लें।

7. पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको AT+ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके सामने आप e टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपको एक लिस्ट नज़र आएगी। इस लिस्ट में आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें।

8. अब आखिरी में दिए गए (") के अंदर 91147175121 के साथ कोई भी चार नंबर जोड़ दें और AT+ के बाद स्पेस देकर Send At Command पर क्लिक कर दें।

9. ऐसा करने से आपके पास AT Command Is Sent: OK लिखा हुआ एक मैसेज आएगा।

10. अब आप अपने स्मार्टफोन के Airplane mode को ON करें और 1मिनट के बाद इसे OFF कर दें।

आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा। नेटवर्क आने के बाद MyJioApp को ओपन करके चेक करें, डेटा लिमिट बढ़ जाएगी।

जियो के अधिकारियों का ये है कहना

जब इस बारे में जियो के स्थानीय अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि जियो का इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। वो इस वीडियो को ना ही प्रमोट करते हैं और ना ही इस ट्रिक की सलाह अपने ग्राहकों को देते हैं। इसके साथ ही इन ट्रिक्स के बारे में उनका कहना था कि इन ट्रिक्स को फॉलो करने से आपके फोन में वायरस आ सकता है और साथ ही यह आपके मोबाइल में मौजूद आपके पर्सनल डेटा के लिए खतरनाक है। इससे आपका फोन हैक तक हो सकता है। जिसने भी यह वीडियो अपलोड किया है वह इससे खुद की पब्लिसिटी कर रहा है।