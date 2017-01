विवेकानंद की वो 5 बातें जो IPS गौरव तिवारी के ट्रांसफर को बताती हैं गलत

मध्यप्रदेश सरकार ने भले ही आईपीएस का तबादला कर दिया हो, पर जनता से मिल रही ऊर्जा आईपीएस गौरव की ताकत को हमेशा बढ़ाती रहेगी।

भोपाल।आज युवा दिवस है। युवा शक्ति स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन। वैचारिक क्रांति के प्रणेता विवेकानंद की कही हरेक बात आज भी युवाओं को नई ऊर्जा देती है। शायद आईपीएस गौरव तिवारी ने विवेकानंद की ही बातों का अनुसरण कर कटनी में 500 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया। बिना किसी डर के उन्होंने इस समाज से गंदगी मिटाने के लिए कदम बढ़ाया। आईपीएस की ऊर्जा सकारात्मक है, इसलिए पूरा कटनी आज उनके साथ खड़ा है। मध्यप्रदेश सरकार ने भले ही आईपीएस का तबादला कर दिया हो, पर जनता से मिल रही ऊर्जा आईपीएस गौरव की ताकत को हमेशा बढ़ाती रहेगी। आइए हम जानते हैं विवेकानंद की वो पांच बातें, जो आईपीएस गौरव तिवारी के ट्रांसफर को गलत बताती हैं.....

सबसे पहले विवेकानंद की वो बात, जो हमें प्रेरणा देती है...

'युवा वही है, जो अनीति से लड़ता है, दुगुर्णों से लड़ता है। जो काल की चाल को बदलता है। जिसमें जोश के साथ होश भी है। जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है। जो समस्याओं का समाधान निकालता है। जो प्रेरक इतिहास रचता है। जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है।'

स्वामी विवेकानंद की वो 5 बातें जो गौरव तिवारी जैसे युवा का साथ देती हैं और अनिति के खिलाफ आवाज उठाती नजर आती हैं...

* आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के समान मांसपेशियों और वज्र के समान स्नायु की। हम बहुत दिनों तक रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं, अब अपने पैरों पर उठ खड़े होओ एवं मनुष्य बनो।

* आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता।

* कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है उससे कहीं अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं।

* संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। BE A HERO, ALWAYS SAY... I HAVE NO FEAR...विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता वे भयभीत हो उठते हैं।

* हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें।