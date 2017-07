जफर ने 'सुल्तान' की अनदेखी तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं

मुंबई। 'सुल्तान' के निर्देशक अली अब्बास जफर ने फिल्म की रिलीज के एक साल बाद कुछ अनदेखी तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया। जफर ने ट्वीट किया, 'सुल्तान को एक साल, समय तेजी से निकला। कुछ तस्वीरें मिली जो कभी बाहर नहीं आईं। आपके प्यार का शुक्रिया।'

One year to @SultanTheMovie , times flies found some pictures that never came out :) , thanks for all the love ❤️ pic.twitter.com/ryylwhxaob