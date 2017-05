रामगोपाल वर्मा ने बिग बी को बताया सबसे झूठा इंसान, शेयन किया वीडियो

मुंबई। बॉलीवुड डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा की नई फिल्म सरकार 3 जल्द 12 मई को रिलीज होने जा रही है। लेकिन इससे पहले रामू ने अपने दर्शकों को कुछ फनी डोज देने की कोशिश की है। रामू ने अपने ट्वीटर अकाउंट से अमिताभ बच्चन के साथ अपने चार वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में रामू, अमिताभ का इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं।

1st time ever a film director interviewed Bachchan ..full interview 8th may 11 am #RGVcrossesSARKAR

