ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से हेल्थकेयर में करें पीजी, ऐसे करें आवेदन 

हेल्थकेयर कोर्सेज 2 साल की अवधि के होंगे जिनमें 4 सेमेस्टर कराए जाएंगे। पहले दो सेमेस्टर्स में थ्योरी होगी जबकि बाकी दो में प्रेक्टिकल कराए जाएंगे।

ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ने हेल्थकेयर में एडवांस्ड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक 13 जनवरी 2017 को शाम 4 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही आवेदकों को आवेदन शुल्क भी जमा कराना होगा। हेल्थकेयर कोर्सेज 2 साल की अवधि के होंगे जिनमें 4 सेमेस्टर कराए जाएंगे। पहले दो सेमेस्टर्स में थ्योरी होगी जबकि बाकी दो में प्रेक्टिकल कराए जाएंगे।

ये हैं कोर्सेज

यूनिवर्सिटी की ओर से इच्छुक आवेदकों से इन हेल्थकेयर कोर्सेज में एडवांस्ड पीजी डिप्लोमा के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं - एनस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक टेक्नोलॉजी, कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिकल केयर, इको कार्डियोग्राफी एंड सोनोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिजिशियन असिस्टेंट, रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड बिलिंग। इच्छुक आवेदक इन सभी कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य आवेदकों को मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर ही हेल्थकेयर के इन 13 कोर्सेज में से किसी एक कोर्स में दाखिला दिया जाएगा।

क्या है योग्यता

ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के हेल्थकेयर कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदकों के पास कम से कम एक लाइफ साइंस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी अनिवार्य है। बता दें कि इन हेल्थकेयर कोर्सेज के पहले 2 सेमेस्टर्स की फीस के रूप में स्टूडेंट्स को 12,500 रुपए प्रति सेमेस्टर देने होंगे। हालांकि तीसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स को कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी।

ये हैं जरूरी तारीखें

विश्वविद्यालय के इन हेल्थकेयर कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म मिलने शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2017 रखी गई है। इसके अलावा आवेदक 200 रुपए की लेट फीस के साथ 20 जनवरी 2017 तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। काउंसलिंग 29 जनवरी 2017 को कराई जाएगी।

कैसे करें आवेदन

योग्य आवेदक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.osmania.ac.in और www.ouadmissions.com पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही आवेदकों को 800 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करानी होगी। अभ्यर्थी के्रडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के जरिए एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। भरे हुए आवेदन फॉर्म इस पते पर भेजने हैं -

The Office of the Director of Admissions, Near PGRR Centre for Distance Education O.U