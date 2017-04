ढींगरा आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर खेमका की आपत्ति

चंडीगढ़। अदालत में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ढींगरा आयोग की रिपोर्ट कथित तौर पर सार्वजनिक होने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस व भाजपा आमने-सामने हो गई है वहीं इस कथित घोटाले के व्हीसल ब्लोअर आईएएस अशोक खेमका ने भी बदले हुए घटनाक्रम पर आश्चर्य व्यक्त किया है।

शुक्रवार को इस रिपोर्ट को लेकर जहां दिनभर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा वहीं अशोक खेमका ने टवीट् करके अपनी मंशा को जाहिर किया।

खेमका ने कथित तौर पर लीक हुई रिपोर्ट की प्रति को अपने टवीटर पर टैग करते हुए कहा कि न्यायालय में किए गए वादे के बावजूद यह खुलासा क्यों व कैसे हो गया। इस पूरे सौदे को समझने और कवरअप करने के लिए यह महत्वपूर्ण था। इस मामले में किसके हितों को परोसा जा रहा है।

अशोक खेमका ने इस टवीट् के माध्यम से एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। खेमका के इस टवीट को कई लोगों ने जहां पसंद किया है वहीं कई लोगों ने इस पर रीटवीट भी किया है।

Why disclosure despite promise made to Court? Quid pro quo critical to understand the deal. Why cover-up? Whose interests are served? pic.twitter.com/qWcPTVcLJH