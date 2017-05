ऑटो को दिया स्कॉर्पियो जैसा लुक, खुल गई इस व्यक्ति की किस्मत

नई दिल्ली। भारत में ज्यादातर लोग जुगाड़ से अपने काम बना लेते हैं। हाल ही एक ऑटो चालक के जुगाड़ ने उसकी किस्मत खोल दी। जब उसने अपने ऑटो को महिंद्रा स्कॉर्पियो का लुक दिया होगा तो सोचा होगा कि उनका ऑटो अलग दिखने की वजह से उन्हें ज्यादा सवारियां मिलेंगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि यह ऑटो उनकी किस्मत खोल देगा।

दरअसल 19 मार्च को मुंबई के रहने वाले अनिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की थी। इसमें एक ऑटो वाले ने अपने ऑटो को महिंद्रा स्कॉर्पियो का लुक दिया था। इसके साथ ही अनिल ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को टैग किया था और ट्वीट कर लिखा था कि ये तस्वीर दिखाती है कि भारत की सड़कों पर स्कॉर्पियो का डिजाइन किस कदर मशहूर है। यह इस आदमी का बड़े सपने देखने का तरीका है।

अनिल के इस ट्वीट पर आनंद महेंद्रा ने तुरंत रिप्लाई किया और शुक्रया कहा। साथ ही उन्होंने इस ऑटो ड्राइवर को ढूंढने में मदद भी मांगी। करीब डेढ़ महीने की कोशिशों के बाद आनंद की कोशिश रंग लाई और ड्राइवर मिल गया। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर ताया कि उनकी टीम ने स्कॉर्पियो डिजाइन वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढ लिया है। उसका नाम सुनील है।

Here's Sunil, the proud owner of the 3 wheeler 'Scorpio', now a happy owner of a 4 wheeler. All thanks to you twitterati! (2/2) pic.twitter.com/5nb12j2dnj