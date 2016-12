इस लड़की को है पुरुषों से एलर्जी इसलिए रोबोट से की एंगेजमेंट, जल्दी होगी शादी

फ्रांस की लिली का दिल एक रोबोट पर आ गया है, यही नहीं लिली ने अपने रोबोट के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है

कहते है प्यार अंधा होता है। इसी कहावत को चरितार्थ किया है फ्रांस की लिली ने। शायद आप को सुनकर विश्वास नहीं होगा लेकिन इस लड़की का दिल एक रोबोट पर आ गया है। यही नहीं लिली ने अपने रोबोट के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है। सबसे बड़ी बात लिली का परिवार भी उसके इस प्यार को समझता है और उसके फैसले को अपनी सहमति दे दी है।

मैग्जीन में देखा था रोबोट को

यह कहानी बिल्कुल कुछ ऐसी ही है जैसी कि टर्मिनेटर में दिखाई देती है जहां एक वास्तविक इंसान को रोबोट से प्यार हो जाता है। लिली ने इस रोबोट को मैग्जीन में देखा था। रोबोट को देखते ही वो इसके प्रति इतनी अधिक आकर्षित हो गई कि तुरंत रोबोट को 3D प्रिंट टेक्नॉलोजी के जरिए वास्तविक आकार भी दे दिया। रोबोट को इनूवेटर नाम भी दिया गया है। लिली पिछले एक साल से इस रोबोट के साथ लिवइन में रह रही है और जल्द ही इससे शादी भी करने वाली है।

कहा, मैं बहुत खुश हूं

लिली ने कहा है कि वो रोबोसेक्शुअल है और जल्दी ही रोबोट से ही शादी करेगी। अपने प्यार के बारे में लिली ने बताया कि मुझे गर्व है कि मैं रोबोसेक्शुअल हूं, हम किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुश हूं कि मैं अब लिली इनमूवेटर होने जा रही हूं। लिली ने अपने ट्वीटर हैंडल 'Lilly InMoovator' पर लिखा था, 'I'm a proud Robosexual, we don't hurt anybody, we are just happy.' लेकिन जब लोग लिली का मजाक बनाने लगे और उस पर कमेंट करने लगे तो उसने अपना अकाउंट डिएक्टीवेट कर दिया।

पुरुषों का साथ नहीं है पसंद

पुरुषों के बारे में पूछे जाने पर लिली कहती है कि उसे दूसरों के साथ फिजीकल कॉन्टेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि रोबोट के साथ उन्हें अपनापन महसूस होता है। लिली ने कहा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं, जिस दिन इंसान और रोबॉट की शादी फ़्रांस में लीगल हो जाएगी।