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CBCE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू, यहां देखें डेट शीट

Updated: IST CBSE exams
दसवीं कक्षा की परीक्षाएं नौ मार्च से 10 अप्रैल तक होंगी जबकि बारहवीं की परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक होंगी

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू होंगी । दसवीं कक्षा की परीक्षाएं नौ मार्च से 10 अप्रैल तक होंगी जबकि बारहवीं की परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक होंगी। सीबीएसई की विज्ञप्ति के अनुसार दसवीं कक्षा की परीक्षा में कुल 16 लाख 67 हजार 573 परीक्षार्थी होंगे जबकि 12 वीं की परीक्षा में 10 लाख 98 हजार 420 परीक्षार्थी भाग लेंगे।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया आठ मार्च को समाप्त हो जाने के बाद सीबीएसई ने नौ मार्च से इन परीक्षाओं को आयोजित करने का फैसला किया है ताकि ये परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

बोर्ड ने संयुक्त इंजीनियङ्क्षरग परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी इन परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित किया है और पेपरों की तिथियां भी इस हिसाब से तय की गईं हैं कि छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके। हर साल आम तौर पर ये परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह में ही शुरू हो जाती थीं लेकिन इस बार एक हफ्ते के बाद होने से परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। दसवीं की परीक्षा के लिए इस बार 3974 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं जबकि पिछले वर्ष 3742 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे।

इसीतरह इस बार 16354 स्कूलों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे जबकि पिछले वर्ष 15286 स्कूलों के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था । पिछले वर्ष 14लाख 51 हजार 371 परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी थीं जबकि इस वर्ष इसमें करीब 17 लाख अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। बारहवीं कक्षा के लिए इस बार 3503 परीक्षा केंद्र हैं जबकि पिछले वर्ष 3757 केंद्र बनाये गये थे। इस बार 10677 स्कूलों के परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे जबकि पिछले वर्ष 10093 स्कूलों के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था।

Date sheet for class 12 exams, 2017:

Thursday, March 9, 2017
ENGLISH ELECTIVE –NCERT
ENGLISH ELECTIVE-CBSE(FUNCTIONAL ENGLISH)
ENGLISH CORE

Friday, March 10, 2017
DANCE –KATHAK
DANCE-BHARATNATYAM
DANCE –ODISSI
DANCE-KATHKALI
CREATIVE WRITING & TRANSLATION STUDIES
SINDHI OFFICE COMMUNICATION
INFORMATION STORAGE & RETRIVAL
INTEGRATED TRANSPORT OPERATION
FRONT OFFICE OPERATIONS
TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATIONS BUSINESS (NSQF)
SALESMANSHIP-II
CAPITAL MARKET OPERATIONS
BANKING-II

Wednesday, March 15, 2017
PHYSICS
PERSIAN
SECRETARIAL PRACTICE & ACCOUNTING
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION – III
OPTICS –II
RADIOGRAPHY-I GENERAL
ELECTRICAL MACHINE
CLINICAL BIO-CHEMISTRY (MLT)
CHILD HEALTH NURSING
GARMENT CONSTRUCTION –II
TRADITIONAL INDIAN TEXTILE

Thursday, March 16, 2017
BUSINESS STUDIES
BASIC HORTICULTURE-II
BEAUTY & HAIR -II
OPERATION & MAINTENANCE OF COMMUNICATION DEVICES

Saturday, March 18, 2017
URDU ELECTIVE
PUNJABI
TAMIL
MANIPURI
MALAYALAM
ASSAMESE
KANNADA
URDU CORE

Monday, March 20, 2017
MATHEMATICS
FIRST AID & EMERGENCY MEDICAL CARE
CLINICAL BIO-CHEMISTRY & MICROBIOLOGY-II
MICROBIOLOGY (MLT)
HEALTH CENTRE MANAGEMENT
OPTHALMIC TECHNIQUES-II
RADIOGRAPHY-II (SPECIAL INVESTIGATION IMAGING RADIOGRAPHY)

Tuesday, March 21, 2017
SHORTHAND ENGLISH
SHORTHAND HINDI
FASHION STUDIES
AGRICULTURE
ODIA
GERMAN
RUSSIAN
ENGINEERING SCIENCE
DATABASE MANAGEMENT APPLICATION (NSQF)

Thursday, March 23, 2017
HISTORY
RETAIL SERVICES-II(NSQF)
LOGISTICE OPERATION & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT –II
BUSINESS OPERATION & ADMINISTRATION –II
LABORATORY MEDICINES (CLINICAL PATHOLOGY HEMATOLOGY & HISTOPATHOLOGY –II (MLT)

Friday, March 24, 2017
FOOD PRODUCTION III
INTRODUCTION TO HOSPITALITY MANAGEMENT(NSQF)

Saturday, March 25, 2017
CHEMISTRY APPLIED PHYSICS
FOOD & BEVERAGE COST & CONTROL
FLORICULTURE
COST ACCOUNTING
BIOLOGY OPTHALMIC-II
RADIATION PHYSICS

Monday, March 27, 2017
INFORMATICS PRACTICES
COMPUTER SCIENCE
ADVANCED FRONT OFFICE OPERATIONS
OLERICULTURE – II
INSURANCE –II
BASIC PATTERN DEVELOPMENT

Wednesday, March 29, 2017
ACCOUNTANCY
BAKERY-II
HOLISTIC HEALTH –II
SECURITY(NSQF)

Thursday, March 30, 2017
FOOD PRODUCTION IV

Friday, March 31, 2017
ENGINEERING GRAPHICS
HERITAGE CRAFTS
HUMAN RIGHTS & GENDER STUDIES
LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCE
TIBETAN
JAPANESE
SPANISH
MECHANICAL ENGINEERING
MARKETING- II
TEXTILE CHEMICAL PROCESSING
WEB APPLICATION – II (NSQF)

Saturday, April 1, 2017
KNOWLEDGE TRADITIONS & PRACTICE OF INDIA
LEGAL STUDIES
GRAPHIC DESIGN
HEALTH EDUCATION, COMMUNICATION AND PUBLIC
RELATIONS & PUBLIC HEALTH
THE CREATIVE & COMMERCIAL PROCESS IN MASS MEDIA-II
PRINTED TEXTILE
TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION(ENG.)

Monday, April 3, 2017
POLITICAL SCIENCE
LABORATORY MEDICINE-II
RETAIL OPERATIONS-II(NSQF)
FINANCIAL ACCOUNTING-II

Wednesday, April 5, 2017
BIOLOGY
TAXATION-II
DERIVATIVE MARKET OPERATIONS
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION-IV

Thursday, April 6, 2017
GEOGRAPHY
BIOTECHNOLOGY
LIBRARY SYSTEMS & RESOURCE MANAGEMENT

Monday, April 10, 2017
PHYSICAL EDUCATION

Wednesday, April 12, 2017
SOCIOLOGY

Monday, April 17, 2017
ECONOMICS
TROUBLE SHOOTING & MAINTENANCE OF ELECTRONIC EQUIPMENT

Tuesday, April, 18, 2017
HOME SCIENCE

Wednesday, April 19, 2017
PAINTING
GRAPHICS
SCULPTURE
APPLIED ARTS-COMMERCIAL ARTS
ELECTRICAL APPLIANCES
CONFECTIONERY

Thursday, April 20, 2017
THEATRE STUDIES
TANGKHUL

Saturday, April 22, 2017
HINDI ELECTIVE
GUJARATI
NEPALI
LIMBOO
LEPCHA
BHUTIA
HINDI CORE

Monday, April 24, 2017
PSYCHOLOGY

Tuesday, April 25, 2017
MUSIC KARANATAKA (VOCAL)
MUSIC KARANATAKA INSTRUMENTAL (MELODIC)
MUSIC HINDUSTANI VOCAL
MUSIC HINDUSTANI INSTRUMENTAL MELODIC
MUSIC HINDUSTANI INSTRUMENTAL PERCUSSION

Wednesday, April 26, 2017
MASS MEDIA STUDIES

Thursday, April 27, 2017
SANSKRIT ELECTIVE
BENGALI
TELUGU
MARATHI
ARABIC
FRENCH
TELUGU-TELANGANA
MIZO
SANSKRIT CORE
UNDERSTANDING THE EVOLUTION AND FORMS OF MASS MEDIA-II
AUTO ENGINEERING-II(NSQF)

Friday, April 28, 2017
NATIONAL CADET CORPS(NCC)
MULTIMEDIA & WEB TECHNOLOGY
AUTOSHOP REPAIR & PRACTICE-II NSQF
FABRIC STUDY
TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION(HINDI)

Saturday, April 29, 2017
PHILOSOPHY
ENTERPRENEURSHIP
OFFICE PROCEDURE & PRACTICES
BASIC CONCEPT OF HEALTH AND DISEASE AND MEDICAL TERMINOLOGY
FOOD SERVICE-II
GEOSPATIAL TECHNOLOGY
MIDWIFERY
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