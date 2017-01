CBCE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू, यहां देखें डेट शीट

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू होंगी । दसवीं कक्षा की परीक्षाएं नौ मार्च से 10 अप्रैल तक होंगी जबकि बारहवीं की परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक होंगी। सीबीएसई की विज्ञप्ति के अनुसार दसवीं कक्षा की परीक्षा में कुल 16 लाख 67 हजार 573 परीक्षार्थी होंगे जबकि 12 वीं की परीक्षा में 10 लाख 98 हजार 420 परीक्षार्थी भाग लेंगे।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया आठ मार्च को समाप्त हो जाने के बाद सीबीएसई ने नौ मार्च से इन परीक्षाओं को आयोजित करने का फैसला किया है ताकि ये परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

बोर्ड ने संयुक्त इंजीनियङ्क्षरग परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी इन परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित किया है और पेपरों की तिथियां भी इस हिसाब से तय की गईं हैं कि छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके। हर साल आम तौर पर ये परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह में ही शुरू हो जाती थीं लेकिन इस बार एक हफ्ते के बाद होने से परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। दसवीं की परीक्षा के लिए इस बार 3974 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं जबकि पिछले वर्ष 3742 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे।

इसीतरह इस बार 16354 स्कूलों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे जबकि पिछले वर्ष 15286 स्कूलों के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था । पिछले वर्ष 14लाख 51 हजार 371 परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी थीं जबकि इस वर्ष इसमें करीब 17 लाख अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। बारहवीं कक्षा के लिए इस बार 3503 परीक्षा केंद्र हैं जबकि पिछले वर्ष 3757 केंद्र बनाये गये थे। इस बार 10677 स्कूलों के परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे जबकि पिछले वर्ष 10093 स्कूलों के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था।

Date sheet for class 12 exams, 2017:

Thursday, March 9, 2017

ENGLISH ELECTIVE –NCERT

ENGLISH ELECTIVE-CBSE(FUNCTIONAL ENGLISH)

ENGLISH CORE

Friday, March 10, 2017

DANCE –KATHAK

DANCE-BHARATNATYAM

DANCE –ODISSI

DANCE-KATHKALI

CREATIVE WRITING & TRANSLATION STUDIES

SINDHI OFFICE COMMUNICATION

INFORMATION STORAGE & RETRIVAL

INTEGRATED TRANSPORT OPERATION

FRONT OFFICE OPERATIONS

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATIONS BUSINESS (NSQF)

SALESMANSHIP-II

CAPITAL MARKET OPERATIONS

BANKING-II

Wednesday, March 15, 2017

PHYSICS

PERSIAN

SECRETARIAL PRACTICE & ACCOUNTING

AIR CONDITIONING & REFRIGERATION – III

OPTICS –II

RADIOGRAPHY-I GENERAL

ELECTRICAL MACHINE

CLINICAL BIO-CHEMISTRY (MLT)

CHILD HEALTH NURSING

GARMENT CONSTRUCTION –II

TRADITIONAL INDIAN TEXTILE

Thursday, March 16, 2017

BUSINESS STUDIES

BASIC HORTICULTURE-II

BEAUTY & HAIR -II

OPERATION & MAINTENANCE OF COMMUNICATION DEVICES

Saturday, March 18, 2017

URDU ELECTIVE

PUNJABI

TAMIL

MANIPURI

MALAYALAM

ASSAMESE

KANNADA

URDU CORE

Monday, March 20, 2017

MATHEMATICS

FIRST AID & EMERGENCY MEDICAL CARE

CLINICAL BIO-CHEMISTRY & MICROBIOLOGY-II

MICROBIOLOGY (MLT)

HEALTH CENTRE MANAGEMENT

OPTHALMIC TECHNIQUES-II

RADIOGRAPHY-II (SPECIAL INVESTIGATION IMAGING RADIOGRAPHY)

Tuesday, March 21, 2017

SHORTHAND ENGLISH

SHORTHAND HINDI

FASHION STUDIES

AGRICULTURE

ODIA

GERMAN

RUSSIAN

ENGINEERING SCIENCE

DATABASE MANAGEMENT APPLICATION (NSQF)

Thursday, March 23, 2017

HISTORY

RETAIL SERVICES-II(NSQF)

LOGISTICE OPERATION & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT –II

BUSINESS OPERATION & ADMINISTRATION –II

LABORATORY MEDICINES (CLINICAL PATHOLOGY HEMATOLOGY & HISTOPATHOLOGY –II (MLT)

Friday, March 24, 2017

FOOD PRODUCTION III

INTRODUCTION TO HOSPITALITY MANAGEMENT(NSQF)

Saturday, March 25, 2017

CHEMISTRY APPLIED PHYSICS

FOOD & BEVERAGE COST & CONTROL

FLORICULTURE

COST ACCOUNTING

BIOLOGY OPTHALMIC-II

RADIATION PHYSICS

Monday, March 27, 2017

INFORMATICS PRACTICES

COMPUTER SCIENCE

ADVANCED FRONT OFFICE OPERATIONS

OLERICULTURE – II

INSURANCE –II

BASIC PATTERN DEVELOPMENT

Wednesday, March 29, 2017

ACCOUNTANCY

BAKERY-II

HOLISTIC HEALTH –II

SECURITY(NSQF)

Thursday, March 30, 2017

FOOD PRODUCTION IV

Friday, March 31, 2017

ENGINEERING GRAPHICS

HERITAGE CRAFTS

HUMAN RIGHTS & GENDER STUDIES

LIBRARY AND INFORMATION

SCIENCE

TIBETAN

JAPANESE

SPANISH

MECHANICAL ENGINEERING

MARKETING- II

TEXTILE CHEMICAL PROCESSING

WEB APPLICATION – II (NSQF)

Saturday, April 1, 2017

KNOWLEDGE TRADITIONS & PRACTICE OF INDIA

LEGAL STUDIES

GRAPHIC DESIGN

HEALTH EDUCATION, COMMUNICATION AND PUBLIC

RELATIONS & PUBLIC HEALTH

THE CREATIVE & COMMERCIAL PROCESS IN MASS MEDIA-II

PRINTED TEXTILE

TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION(ENG.)

Monday, April 3, 2017

POLITICAL SCIENCE

LABORATORY MEDICINE-II

RETAIL OPERATIONS-II(NSQF)

FINANCIAL ACCOUNTING-II

Wednesday, April 5, 2017

BIOLOGY

TAXATION-II

DERIVATIVE MARKET OPERATIONS

AIR CONDITIONING & REFRIGERATION-IV

Thursday, April 6, 2017

GEOGRAPHY

BIOTECHNOLOGY

LIBRARY SYSTEMS & RESOURCE MANAGEMENT

Monday, April 10, 2017

PHYSICAL EDUCATION

Wednesday, April 12, 2017

SOCIOLOGY

Monday, April 17, 2017

ECONOMICS

TROUBLE SHOOTING & MAINTENANCE OF ELECTRONIC EQUIPMENT

Tuesday, April, 18, 2017

HOME SCIENCE

Wednesday, April 19, 2017

PAINTING

GRAPHICS

SCULPTURE

APPLIED ARTS-COMMERCIAL ARTS

ELECTRICAL APPLIANCES

CONFECTIONERY

Thursday, April 20, 2017

THEATRE STUDIES

TANGKHUL

Saturday, April 22, 2017

HINDI ELECTIVE

GUJARATI

NEPALI

LIMBOO

LEPCHA

BHUTIA

HINDI CORE

Monday, April 24, 2017

PSYCHOLOGY

Tuesday, April 25, 2017

MUSIC KARANATAKA (VOCAL)

MUSIC KARANATAKA INSTRUMENTAL (MELODIC)

MUSIC HINDUSTANI VOCAL

MUSIC HINDUSTANI INSTRUMENTAL MELODIC

MUSIC HINDUSTANI INSTRUMENTAL PERCUSSION

Wednesday, April 26, 2017

MASS MEDIA STUDIES

Thursday, April 27, 2017

SANSKRIT ELECTIVE

BENGALI

TELUGU

MARATHI

ARABIC

FRENCH

TELUGU-TELANGANA

MIZO

SANSKRIT CORE

UNDERSTANDING THE EVOLUTION AND FORMS OF MASS MEDIA-II

AUTO ENGINEERING-II(NSQF)

Friday, April 28, 2017

NATIONAL CADET CORPS(NCC)

MULTIMEDIA & WEB TECHNOLOGY

AUTOSHOP REPAIR & PRACTICE-II NSQF

FABRIC STUDY

TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION(HINDI)

Saturday, April 29, 2017

PHILOSOPHY

ENTERPRENEURSHIP

OFFICE PROCEDURE & PRACTICES

BASIC CONCEPT OF HEALTH AND DISEASE AND MEDICAL TERMINOLOGY

FOOD SERVICE-II

GEOSPATIAL TECHNOLOGY

MIDWIFERY