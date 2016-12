तेजस्वी ने पीएम को कहा पलटीमार, पिता लालू भी कर रहे जुबानी हमला

जानकारी के अनुसार तेजस्वी ने नोटबंदी के संदर्भ में प्रधानमंत्री को घेरते हुए तीन ट्वीट किए हैं। तेजस्वी ने लिखा है कि देश भगवान भरोसे चल रहा है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री को पलटीमार करार दिया है। सोमवार से लोगों को बैंक में पांच हजार रुपए से अधिक के पुराने नोट जमा करने पर कारण बताना पड़ रहा है।

फॉर्म में लिखकर देना पड़ रहा है कि इतने दिनों तक आपने पुराने नोट जमा क्यों नहीं कराए। तेजस्वी ने बैंक के उसी फॉर्म पर लिखे एक जवाब को फेसबुक व ट्विटर पर शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने बैंक की पर्ची को शेयर करते हुए लिखा है कि पीएमओ नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है।

PMO doesn't know what govt is doing. Country seems like running "भगवान भरोसे".. pic.twitter.com/sDuyDZJHCC

देश तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। तेजस्वी ने जो पर्ची शेयर किया है, उस पर विलंब से नोट जमा करने का कारण बताते हुए लिखा है, ''क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 30 दिसंबर से पहले किसी भी दिन ये नोट जमा किए जा सकते हैं और आज 20 दिसंबर है और मैं उन पर भरोसा करता हूं।''

अपने एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी ने पीएम मोदी को पलटीमार बताते हुए लिखा है, ''क्या ऐसा हो सकता है कि बैट्समैन स्ट्राइक पर हो और उससे रन नहीं बन रहे हों, इस कारण मैच के हर बॉल पर खेल का नियम ही बदल दिया जाए।''

Can batsman on strike end change "Rules of Game" on evry single ball of Match as desired if he is nt hitting runs?#पलटीमार_मोदी_सरकार