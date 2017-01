SSC ने जारी किया 2017 का Exam Calender, यहां करें क्लिक और जाने Schedule

ग्वालियर। हर साल की तरह इस साल भी एसी में जॉब्स की भरमार है। 12 वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने की सोच रहे युवाओं के लिए कई जॉब्स हैं। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने साल 2016-17 के लिए एग्जामिनेशन का शेडयूल जारी कर दिया है। 2014 में एग्जामों में कंबाइंड हायर सेकेंडरी (12th) एग्जाम., 2016 ( Tier- I ) जनवरी 2017 में आयोजित किया जाएगा। यहां हम आपको बता रहे हैं 2017 में होने वाले एग्जाम की विग्यापन की तारीख और एग्जाम की तारिखें।

परीक्षा का नाम विज्ञापन की तारीख आखिरी तारीख एग्जाम की तारीख ........

- Combined Higher Secondary 08.10.2016 07.11.2016 7.1.2017 to 5.2.2017(10+2) Exam., 2016 (Tier-I)

-Combined Graduate LevelExam,2016 (Tier-III & IV) 5.01.2017 (T-IIIDES)** 17 2017 to 17-2-2017 (T-IV-CPT/DEST)

-Junior Engineer (Civil, Electrical &Mechanical) Examination 2016 19.02.2017 (DES)*(Paper-II)

- Recruitment for Constables (Exe.) 10.09.2016 10.10.2016 04.03.2017 to 07.03.2017 (CBE)* in Delhi Police Exam-2016

- Multi Tasking (Non-Technical)Staff Examination-2016 (Paper-I) 24.12.2016 20.01.2017 16.04.2017 30.04.2017 07.05.2017 (OMR) ***

-Rectt. of SI in CAPFs, ASI in CISFand SI in Delhi Police Examination -2017 28.01.2017 05.03.2017 15-22 May,2017 (CBE)*(Paper-I)

- Combined Higher:Secondary (10+2) Exam., 2016 (Tier-II) 04.06.2017 (DES)**

-Combined Graduate:Level Examination – 2017 (Tier-I) 11.03.2017 15.04.2017 19 -6-17 to 02 -07-2017 (CBE)*

-Constable GD (CAPFs):Examination – 2016 12.11.2016 09.12.2016 15-07.2017 to 22.07.2017 – (CBE)*

- Combined Jr. Hindi Translatorin Subordinate Office/CSOL/Hindi

- Pradhyapak Exam. – 2017 29.04.2017 27.05.2017 3 30.07.2017 (OMR) *** (P-I) And ( Paper-IIDES)** 1

- StenographerGrade ‘C’ & ‘D’Examination – 2017 17.06.2017 15.07.2017 27.08.2017 (OMR)***

-Combined GraduateLevel Examination – 2017 (Tier-II) 5-8 September,2017 (CBE)*

- Rectt. of SI in CAPFs, ASI in CISFand SI in Delhi Police Exam -2017(Paper-II) 08.10.2017 (OMR) ***

- 17 Combined Graduate Level:Examination – 2017 (Tier-III) 12.11.2017 ( DES)**

- Combined Higher Secondary:(10+2) Exam., 2017 (Tier-I) 05.08.2017 04.09.2017 17-30 Nov 2017

(CBE)*

- Combined Graduate Level:Examination – 2017 (Tier-IV) - - December,2017 (SKILL)

- Multi Tasking (Non-Technical):Staff Examination-2016(Paper-II) 17.12.2017 (DES)**

- Junior Engineer (Civil, Electrical &Mechanical) Examination – 2017(Paper-I) 09.09.2017 09.10.2017 5-7 January, 2018 (CBE)*

- Junior Engineer (Civil, Electrical &Mechanical) Examination – 2017(Paper-II) - - 01.04.2018( DES)**

- Combined Higher Secondary (10+2):Exam., 2017 (Tier-II) - - 15.04.2018