|
Download
e-paper
INDIA
Political
Crime
Miscellenous India
Special
STATE
Madhya Pradesh
Uttar Pradesh
Chhattisgarh
Rajasthan
Bihar
West Bengal
Tamil Nadu
Karnataka
Gujarat
Maharashtra
ENTERTAINMENT
Bollywood
Hollywood
Tollywood
Movie Reviews
TV
SPORTS
Cricket
Football
Tennis
Other Sports
WORLD
America
Asia
Gulf
Europe
Africa
Miscellenous World
AUTO
Car
Bike
Car Reviews
Bike Reviews
Popular Cars & Bikes
GADGETS
Mobile
Computer
Tablet
Camera
Gadget Reviews
Apps
Home Appliances
BUSINESS
Market
Finance
Industry
Economy
Corporate
Mutual Funds
EMPLOYEE
State Employee
Center Employee
PSU
Bank Employee
HEALTH
Diet Fitness
Weight Loss
Disease and Conditions
Body & Soul
Healthy Living
Beauty
ASTROLOGY
Religion and Spirituality
Horoscope
Pilgrimage Trips
Religion
Festivals
Dharma Karma
Temples
Worship
REAL ESTATE
City Update
Developing Area
Project Review
Property Buying Tips
DUS KA DUM |
HOT ON WEB |
AJAB GAJAB |
SCIENCE & TECH |
JOKES |
OPINION |
PHOTO |
VIDEO |
EDUCATION |
LITTLE STAR |
ENGLISH NEWS |
JOBS
Home
>
Jokes
पल्स पोलिओ टीम घर आयी…
Updated:
2017-05-05 16:22:28
IST
पल्स पोलिओ टीम घर आयी…
पल्स पोलिओ टीम घर आयी…
संता (बीबी से): बंदूक और कारतुस कहाँ हैं…??
टीम भागी,
पीछे से संता ने आवाज दी,
रुको
ओये रुको
ये हमारे बच्चो के नाम हैं.!!
विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं?
भारत मैट्रीमोनी
में निःशुल्क रजिस्टर करें !
Tags:
Hindi Funny jokes
Previous News
LIVE CRICKET SCORE
More From Jokes
I Hate Love Story....
देखिये आप गुस्सा मत करिये....
पप्पु की गाड़ी कीचड मे फँस गई ..
भाई , इतना पेट्रॉल डलवाकर जाना कहां है ?
एक बच्चे से पूछा गया की तुम किसके पास सोओगे?
Patrika.com
Tweets by @PatrikaNews
लेटेस्ट ख़बरें ई-मेल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करें
Email Address
Dus ka Dum
'मुगले आजम' का संगीत देने से मना कर दिया था नौशाद ने
जानिए, कैसे 'बावर्ची' से 'खिलाड़ी कुमार' बने अक्षय
इस कुंड में पक जाते हैं आलू और चावल, यमुनोत्री के रास्ते में इन अद्भुत जगहों को देखना ना भूलें
Hot on Web
यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने मिसबाह, कोई भी भारतीय नहीं है शामिल
अबतक खेले गए IPL-2017 के मैचों में मिले ये नए स्टार, अब नजर भारतीय टीम पर
क्रिकेट के भगवान ही नहीं ये सेलिब्रिटी भी हैं अपनी पत्नी से छोटे
Health
अक्सर इन वजहों से आते हैं चक्कर
दिल पर भारी पड़ती है विटामिन डी की कमी
पीसीओएस नहीं बनेगा मां बनने में रुकावट