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पल्स पोलिओ टीम घर आयी…

Updated: IST Hindi Funny jokes
पल्स पोलिओ टीम घर आयी…

पल्स पोलिओ टीम घर आयी…
संता (बीबी से): बंदूक और कारतुस कहाँ हैं…??

टीम भागी,
पीछे से संता ने आवाज दी,

रुको
ओये रुको
ये हमारे बच्चो के नाम हैं.!!

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