ओमपुरी के साथ काम कर चुके हैं खंडवा के कलाकार

खंडवा.फिल्म जगत में कला के धनी और अपनी भारी आवाजों को लेकर पहचान बनाने वाले ओमपुरी का निधन शुक्रवार को हो गया। इस निधन पर खंडवा के कलाकारों में शोक है। शहर में भी कुछ एेसे कलाकार हैं, जो ओमपुरी के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी यादों को ताजा किया। संस्था के सदस्यों ने बतायाकि अपनी कला के बल पर ही उनको पहचान मिली है।

यथार्थ सिनेमा में भी खूब किया काम

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र रहे ओमपुरी ने यथार्थ सिनेमा में भी खूब काम किया है। बाद में वे हिन्दी फिल्मों में काम करने लगे। कहा कि वे शक्ल से नहीं कला के बल पर उन्होंने पहचान बनाई है। जिस किरदार का रोल निाभाया उसको उन्होंने बड़े ही मन से निभाया है। चाहे वह आक्रोश फिल्म में आदिवासी बने चाहे वह मिर्च मशाला में चौकीदार का रेाल किया, सभी फिल्मों में उन्होंने अलग पहचान बनाई है।

शरद जैन, अध्यक्ष, नट निमाड़ संस्था

I don't expect anything from anybody,When You Grow Old.Your Days Are Gone; It Is Part Of Life.