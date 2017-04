पेट्रोल पम्प पर तेल चोरी में 23 आरोपी अरेस्ट, 4 पेट्रोल पम्प मालिक भी एसटीएफ की गिरफ्त में

यूपी एसटीएफ की टीम ने राजधानी के 7 पेट्रोल पम्पों पर चिप लगाकार ग्राहकों को पेट्रोल कम देने के मामले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें 4 पेट्रोल पम्प मालिक, 9 मैनेजर, 9 स्टाफ, एक टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है।

साथ ही एसटीएफ ने बड़ी कार्यवाई करते हुए 7 पेट्रोल पम्पों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यूपी एसटीएफ की इस कार्यवाई पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एसटीएफ टीम को बधाई दी है। वही उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई का आश्वासन भी दिया है।

Congratulations to UP STF for unearthing the racket involved in short delivery of fuel at Petrol Pumps. Appreciate the good work of @UPGovt