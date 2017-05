पीएम मोदी और सीएम योगी एक लाख लोगों के साथ मनाएंगे योग दिवस

पांच हजार से अधिक पुलिस कर्मी भी करेंगे इनके साथ योग

लखनऊ। यूपी में बीजेपी सरकार के गठन के बाद पहली बार होने वाले अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस पर सूबे का सियासी पारा काफी हाई रहेगा। 21 जून को अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी राजधानी लखनऊ में मनाएंगे। उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव मौर्या समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ एक लाख लोग भी योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें जहां आम जनता की भागीदारी होगी, वहीं पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों को भी शामिल करने की तैयारी है।

इसमें जहां आम जनता की भागीदारी होगी, वहीं पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों को भी शामिल करने की तैयारी है। प् - See more at: http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-prime-minister-narendra-modi-will-be-doing-yoga-in-lucknow-on-21st-june-15960522.html#sthash.gL9xEHrx.dpuf

इसमें जहां आम जनता की भागीदारी होगी, वहीं पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों को भी शामिल करने की तैयारी है। प् - See more at: http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-prime-minister-narendra-modi-will-be-doing-yoga-in-lucknow-on-21st-june-15960522.html#sthash.gL9xEHrx.dpuf इसमें जहां आम जनता की भागीदारी होगी, वहीं पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों को भी शामिल करने की तैयारी है। प् - See more at: http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-prime-minister-narendra-modi-will-be-doing-yoga-in-lucknow-on-21st-june-15960522.html#sthash.gL9xEHrx.dpuf

इसमें जहां आम जनता की भागीदारी होगी, वहीं पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों को भी शामिल करने की तैयारी है। प् - See more at: http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-prime-minister-narendra-modi-will-be-doing-yoga-in-lucknow-on-21st-june-15960522.html#sthash.gL9xEHrx.dpuf

पीएम मोदी के दौरे को लेकर रुप रेखा तैयार करने में प्रशासन जुट चुका है। बुधवार को इस सम्बन्ध में बैठक की गयी। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम, पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आदेश भी दे दिए गए। सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरस्त करने के आदेश दिए गए। अब ये सभी विभाग अपनी अपनी तैयारिओं में जुट गए हैं।

इस कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाइक भी शामिल हो सकते हैं। बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। ख़ास बात ये है की इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये मनुष्य के दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है।