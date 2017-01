हरियाणा के मंत्री के खिलाफ लखनऊ में चला थू-थू अभियान, महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी

अनिल विज के खिलाफ आशियाना थाने सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक के यहाँ पर भी शिकायत दर्ज कराई गयी है

लखनऊ। हरियाणा की भाजपा सरकार में मंत्री अनिल विज की ओर से महात्मा गाँधी पर किये गए अभद्र बयान के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चंद्रा सहित समाज के तमाम जागरूक नागरिकों ने हजरतगंज स्थित गाँधी प्रतिमा पर भाजपा मंत्री अनिल विज पर थू -थू अभियान चलाया।

इसके अलावा प्रताप चंद्रा की ओर से अनिल विज के खिलाफ आशियाना थाने सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक के यहाँ पर भी शिकायत दर्ज कराई गयी है लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ मंत्री अनिल विज नें 14 जनवरी को राष्ट्रीय प्रतीक महात्मा गाँधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि महात्मा गाँधी का नाम खादी से जुड़ने से खादी की दुर्गति हो गई और जिस दिन से रुपये पर गाँधी की तस्वीर छपनी शुरू हुई, रुपये की कीमत घटनी शुरू हो गयी।

इस बारे में प्रताप चंद्रा ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट नें 14 मई 2015 में देविदास रामचंद्र तुल्जापुरकर बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य के मुकदमें में गाँधी को Historically Respected Personality बताया और Under Section 292 IPC & Prevention of Improper Use of the Emblems and Name के तहत भी महात्मा गाँधी पर अपमानजनक व आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा कि बहुत खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन महात्मा गाँधी की फोटो के नीचे बैठकर तमाम मंत्री, अधिकारी व् पुलिस काम करती है। उन पर कोई मंत्री महात्मा गाँधी के अपमान और अभद्र टिप्पणी करे। ये दुखदायी और अफ़सोसजनक भी है।