LG बनाम CM: सीएम के सोशल मीडिया बैन को बेदी ने पलटा

पुद्दुचेरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व राज्यपाल नजीब जंग के बीच आदेश जारी करने और वापस लेने वाला 'खेल' पुद्दुचेरी में भी शुरू हो गया है। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। इस फैसले को लेफ्टिनेंट गर्वनर किरण बेदी ने यह कहते हुए पलट दिया है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे।

ये था सरकार का फैसला

पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने 31 दिसंबर 2016 को एक सर्कुलर जारी कर आदेश दिया था कि अब सरकारी कामकाज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने फैसले के पीछे यह तर्क दिया कि सोशल मीडिया से देश की गोपनीय जानकारी बाहर जाने का खतरा रहता है क्योंकि इन साइट्स के सर्वर देश के बाहर हैं।

ऐसे पलटा किरण बेदी ने फैसला

एलजी किरण बेदी ने सरकार के इस फैसले को पलट दिया है। बेदी का कहना है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो संचार में पीछे रह जाएंगे। प्रगतिशील बनना है तो संचार में पीछे क्यों? किरण बेदी ने यह भी कहा कि पुद्दुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और मैं यहां की प्रशासक हूं। जब पीएम मोदी सोशल मीडिया को प्रमोट करने की बात करते हैं तो यहां ऐसा कैसे किया जा सकता है। किरण बेदी के इस फैसले से यहां विवाद शुरू हो गया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने भी किरण बेदी के कामकाज के तरीके पर सवाल किया है और कहा है कि वे ऐसे काम कर रही हैं जैसे वो खुद मुख्यमंत्री हों।

If Puducherry has to be a progressive UT it cannot be retrograde in communications. Hence @CM_Puducherry's order stands cancelled:@PMOIndia pic.twitter.com/26RzCcuJIM