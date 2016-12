Thums up हमेशा से ही प्रत्येक के दिल में अपने तूफानी अभियान के तहत एक वीरता की भावना को भरता आया है। जिसके तहत आज एक और संचार अभियान के की शुरुआत उसी थीम के अंतर्गत की गई है..

नई दिल्ली: Thums up हमेशा से ही प्रत्येक के दिल में अपने तूफानी अभियान के तहत वीरता की भावना को भरता आया है। जिसके तहत आज एक और संचार अभियान की शुरुआत उसी थीम के अंतर्गत की गई है। Thums Up द्वारा शुरू किये गए इस नए विषयगत अभियान के स्टार हैं फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह, जिनके मूल विचार पर आ रहा है 'Main Bhi Hoon, Aur Khaas Bhi'. पहले से चली आ रही परम्परागत "Toofani" कैम्पेन में Thums Up पीने वालों के चेहरे पर खतरे का सामना करते समय एक चमक दिखाई देती है, जिसकी नई शुरुआत की है एक नए साहसिक चेहरे ने। यह नया अभियान जोकि इससे पूर्वगत अभियान main hoon toofani का दूसरा चरण है। इस नए अभियान में पिछले अभियान के 'Khas' को 'Ham' में तब्दील किया गया है। यह अभियान अपने उपभोक्ताओं को तूफानी या वीरता के रस से परिपूर्ण करने के लिए एक नया कदम है। इस मौके पर सिनेस्टार रणवीर सिंह ने कहा कि Thums Up मेरी ज़िन्दगी का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। मुझे यह ख़ुशी है कि Thums Up ने मुझे endorser के लिए मौका दिया। यह एक आदर्श है मेरे लिए जो मेरे चेहरे पर सिकन और डर को दूर करता है और जोखिम लेने के लिए भी प्रेरित करता है। यह अभियान का नेतृत्व सचिन दास वर्मा ने किया है और इसका शुभारम्भ किया है हॉलीवुड एक्शन फिल्मों के निर्देशक Simon West ने, Simon अपनी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स एक्शन फिल्म like Con Air और Expendables 2 के लिए जाने जाते हैं।