अगर जल्दबाजी में जिओ सिम ली है तो चुकाना होगा बिल! जानिए क्यों

फ्री आॅफर के चक्कर में जिओ सिम लेने वालो को चुना पड सकता है बिल

नई दिल्ली। अगर आपने भी जल्दबाजी में लाइन में लगकर फ्री कॉलिंग और इंटरनेट आॅफर के लिए जिओ सिम ली है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि अब जल्दबाजी में सिम लेने वालों को बिल चुकाना पड सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिओ का फ्री ऑफर खत्म होते ही आपके घर जिओ का बिल आ जाएगा। जिसके बाद नियम और शर्तों के अनुसार आपको यह बिल चुकाना पडेगा नहीं तो सिम बंद हो जाएगी।

इस बात का करें पता

ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बिल आने से पहले यानी जिओ का फ्री आॅफर खत्म होने से पहले यह पता कर लें कि जो जिओ सिम आपने ली है वो पोस्टपेड कनेक्शन वाली है या प्रीपेड वाली। क्योंकि जल्दबाजी में कई लोगों ने प्रीपेड की जगह पोस्टपेड सिम ले ली है जिनका पता शायद उन्हें अभी तक नहीं। हालांकि फिलहाल रिलायंस जियो अपने पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों तरह के ग्राहकों फ्री सेवाएं दे रही है। जिओ के वेलकम ऑफर 31 मार्च तक फ्री अनलिमिटेड एचडी वॉइस, जियो नेट वाईफाई, डाटा, एचडी वीडियो, एसएमएस, जियो एप्स जैसी सुविधाएं ग्राहकों को दी जा रही है। रिलायंस जिओ की ये सभी सुविधाएं 4जी नेटवर्क पर मिल रही हैं। इसी वजह से ये सुविधाएं उच्च क्वालिटी की हैं और इंटरनेट भी काफी अच्छी स्पीड के साथ काम कर रहा है। वहीं, आॅनलाइन वीडियो भी बिना बफरिंग के धड़ल्ले से चल रहे हैं।

ऐसे ग्राहकों को मिलेंगे बिल

आपको बता दें कि जैसे ही रिलायंस जिओ की फ्री सेवाएं खत्म होंगी वैसे ही पोस्टपेड सिम वाले ग्राहकों को बिल आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप समय से पहले ही जान लें कि आपकी सिम पोस्टपेड है या फिर प्रीपेड। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जिओ सिम प्रीपेड है या पोस्ट पेड।

प्रीपेड और पोस्टपेड का ऐसे करें पता

—रिलायंस जिओ सिम के बारे में यह पता करना बहुत ही आसान है कि वो प्रीपेड है या पोस्टपेड। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में जियो के एप को ओपन करें। इसके बाद My jio का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें।

—इसके बाद जो पेज ओपन होगा उस पर Welcome to your digital life लिखा होगा। इस पेज पर सबसे नीचे Skip Sign In लिखा होगा जिस पर क्लिक करने पर एक और नया पेज ओपन होगा।

—इसके बाद नए पेज पर सबसे ऊपर की ओर My Jio लिखा होगा। इस पेज पर बायीं तरफ अगर आपको Balance लिखा हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिओ सिम प्रीपेड है।

—इसके अलावा यदि बैलेंस की जगह अगर Unpaid bill लिखा है तो इसका मतलब आपकी जिओ सिम पोस्टपेड है। इसका मतलब ये है कि रिलायंस जिओ की फ्री सर्विस खत्म होने के बाद आपके पास बिल आएगा जिसे आपको चुकाना होगा।