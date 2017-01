भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला 2 फ्रंट कैमरे वाला फोन, जानिए कीमत

Vivo V5 Plus को भारत में लॉन्च कर दिया गया है

नई दिल्ली। चीन की मोबाइल फोन बनाने वाली Vivo V5 Plus ने अपना सेल्फी बेस्ड V5 Plus स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। यह दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिनमें दो फ्रंट यानी सेल्फी कैमरे दिए गए हैं। दरअसल कंपनी ने इस स्मार्टफोन को सेल्फी लवर्स के लिए बनाया है इसी वजह से इसमें आगे की तरफ शक्तिशाली कैमरे दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक इस फोन की बिक्री 1 फरवरी से की जाएगी। Vivo V5 Plus की कीमत 27980 रुपए रखी गई है।

ये फीचर्स भी हैं खास

Vivo V5 Plus में 5.5 इंच की एचडी डिस्प्ले स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ दी गई है। इस स्मार्टफोन में दो सिम लगती है तथा यह 2.0 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर से लैस है। इसमें एड्रिनो 506 GPU भी दिया गया है। 4 जीबी की रैम से लैस इस हैंडसेट में 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। हालांकि मेमोरी कार्ड की सहायता से इसकी मेमोरी को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में फिंगरप्रिट स्कैनर भी है।

पावर कैमरों से लैस

Vivo V5 Plus की सबसे खास बात इसके फ्रंट पैनल पर एलईडी फ्लैस के साथ दिए गए 20 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं। इनसे बहुत ही बेहतर क्वालिटी की सेल्फी खींची जा सकती है। वहीं, इसके रीयर में 16 मेगापिक्सल का है जो पीडीएएफ और एलईडी फ्लैश के साथ आया है। कनेक्टिविटी फीचर्स के तौर पर वी5 प्लस में 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ 4.2 और जीपीएस दिए गए हैं। यह 3160 एमएएच की फास्ट चार्जिंग फीचर वाली बैटरी से लैस है।