पटना। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना का आज निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही जहां पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया, वहीं सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

Vinod Khanna, truly "Mere Apne", one of my most admired and loved personalities, the supremely handsome & talented superstar is no more..1>2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 27, 2017

विनोद खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि विनोद खन्ना सच में मेरे अपने थे। मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा लोगों में से एक थे। सबसे ज्यादा हैंडसम, टैलेंटड और शानदार कलाकार अब नहीं रहे।

My prayers and heartfelt condolences to his loved ones and his family. Very sad day for all of us. May his soul rest in peace. Amen. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 27, 2017

शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में भगवान उनके चाहने वाले और परिवार को सब्र दे। हम सबके लिए बहुत दुख का वक्त है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, आमीन।

Right from films to politics, Vinod Khanna & I sailed together and he leaves behind an entire generation & more of fans, admirers...2>3 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 27, 2017

गौरतलब है कि कई ऐसी फिल्में थीं जिनमें विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ काम किया था। 1971 में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने तीन फिल्मों दोस्त और दुश्मन, गुड्डी और मेरे अपने में में एक साथ काम किया था। फिर 1980 में दोनों बॉम्बे 405 माइल्स में एक साथ पर्दे पर दिखे। पर्दे पर दोनों की कमेस्ट्री बेहतरीन थी।