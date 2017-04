रायपुर.नई दिल्ली.जेएनयू से एक बार फिर विवाद बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने ट्वीट कर कहा कि 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजली देने के लिए आयोजित शोक सभा का आयोजन करने पर उनके घर पर पथराव किया गया। इतना ही नहीं परिसर में खड़ी गाड़ी में भी तोडफ़ोड़ की गई।

My Car vandalized & Stone pelted @ home @ midnight as a reward of Organizing condolence meet @ JNU 4 Sukma & Kupwara Martyrs.Huge mass gathered