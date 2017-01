शाहजहांपुर। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजबब्बर सहित कई यूपीए सरकार में यूपी से रहे केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं लेकिन राहुल के करीबी नेता जितिन प्रसाद का नाम गायब है। राहुल के करीबी नेता जितिन प्रसाद को इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट भी दिया गया है।

इंदिरा के भी करीब रहा है जितिन का परिवार

जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर जितेंद्र प्रसाद 'बाबा साहब' के पुत्र हैं। जितेंद्र प्रसाद 5वीं, 7वीं, 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे। जितेंद्र प्रसाद 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार भी रहे। जितिन प्रसाद के पिता कुंवर जितेंद्र प्रसाद पांच जनवरी 1995 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और अप्रैल 1997 से 9 नवंबर 1998 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे। नवंबर 2000 में कुंवर जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद के भी लड़े लेकिन इस लड़ाई में उन्हें हार का सामना कारना पड़ा। उन्हें कुंवर जितेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा साहब के नाम से जाना जाता था। 16 जनवरी 2001 में बीमारी के दौरान जितेंद्र प्रसाद का नई दिल्ली में देहांत हो गया।

कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची

