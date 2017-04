छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से ही देशभर में इसकी आलोचनाएं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, लेकिन आज उनके एक कारनामे ने सभी देशभक्तों को शर्मिंदा कर दिया है।

नक्सली हमले में शहीद जवान की अंतिम यात्रा को रोककर सीएम नीतीश कुमार के काफिले को हरी झंडी दे दी गई। बिहार में भाजपा के वरिष्ट नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर सभी को यह बताया है। मोदी ने अपने ट्वीटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि "ये वो सिस्टम है जिसमें शहीद के शव को रोक सीएम के काफिले को हरी बत्ती दी जाती है।"

देखें वीडियो...

WATCH:Truck with mortal remains of a CRPF jawan who lost his life in Sukma attack,halted yesterday in Patna to let Bihar CM's convoy pass by pic.twitter.com/tMEr3OmYIe