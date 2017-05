'बाहुबली 2' ने फर्स्ट वीकेंड में कमाए इतने करोड़, सलमान, आमिर को पीछे छोड़ा

चेन्नई। एस.एस. राजामौली निर्देशित फिल्म 'बाहुबली-2 : द कॉनक्लूजन' ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में ही विश्व भर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। 28 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी।

फिल्म का हिंदी संस्करण प्रस्तुत करने वाले फिल्मकार करण जौहर ने ट्वीट कर कहा, 'ऐतिहासिक सप्ताह। हिंदी संस्करण ने शुक्रवार को 41 करोड़, शनिवार को 40.5 करोड़ और रविवार को 46.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इसने कुल 128 करोड़ रूपए की कमाई कर ली है।'

व्यापार विशलेषक तरण आदर्श ने ट्वीट किया, 'यह लहर रुकने वाली नहीं है। 'बाहुबली-2 : द कॉनक्लूजन' ने नया रिकॉर्ड बनाया है।' तरण ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि इस फिल्म ने सप्ताहांत में कमाई के लिहाज से सलमान खान की 'सुल्तान' और आमिर खान की 'दंगल' को भी पीछे छोड़ दिया है।

HISTORIC WEEKEND! Here is the HINDI language all india fri ( 41 crores) Saturday ( 40.5) Sunday ( 46.5!!!!!) grand total 128!! #Baahubali2 pic.twitter.com/IEPWSlgICp