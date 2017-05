कमल हासन की 'विश्वरूपम-2' का पोस्टर जारी

नई दिल्ली। दक्षिण भारत के सुपर स्टार कमल हासन ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म विश्वरूपम-2 का पहला पोस्टर जारी किया है। ट्विटर पर फिल्म के पोस्टर को जारी करते हुए कमल हासन ने लिखा, 'मेरे देश और यहां के लोगों को प्यार के साथ।'

With love my country and it's people pic.twitter.com/3zdir7u1Gh

पोस्टर में कमल हासन के चेहरे पर चोट के निशान है और उन्होंने सीने से तिरंगे को लगाया है।' कमल हासन के होम प्रोडक्शन राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही यह फिल्म पूजा कुमार, एंड्रिया जेरेमियाह, राहुल बोस, वहीदा रहमान और शेखर कपूर जैसे सितारों से सजी है।

Yes, Vishwaroopam 2 revived..! Post works with the same old crew back in action. Exciting..! #Vishwarooam2 @GhibranOfficial @kunal_rajan