शहरों से पहले गांवों को बनाएं स्मार्ट: प्रो. केएस जायसवाल

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 10 जनवरी को होगा राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन, देश के लगभग 250 प्रतिभागी होंगे शामिल

वाराणसी. देश में स्मार्ट सिटी की योजना तभी सफल हो सकती है, जब गांव स्मार्ट बनेगा। जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक शहरों को स्मार्ट बनाना मुश्किल है। इसी मुद्दे को लेकर काशी विद्यापीठ के प्रबंध भवन में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। काशी विद्यापीठ के वाणिज्य एवं प्रबंधशास्त्र संकाय व आईएएमडी की ओर से 10 से 11 जनवरी को 'Smart City Vs Smart Village: A Path towards Startup India- Opportunities Issues and Challenges' विषयक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा विभाग, यूपी सरकार द्वारा प्रायोजित है। यह जानकारी वाणिज्य एवं प्रबंधनशास्त्र संकाय के अध्यक्ष प्रो. केएस जायसवाल ने शनिवार को संकाय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी।

प्रो. केएस जायसवाल ने बताया कि सेमिनार में जम्मूद, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड सहित देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सेमिनार का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पूर्वांचल विश्विद्यालय के कुलपति प्रो. पियूष रंजन अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे और इंडियन कामर्स एसोशियेशन के सचिव डॉ. बलविंदर सिंह होंगे। सेमीनार में एक विशेस सत्र प्रो. एपी बैजल मेमोरियल अवार्ड सत्र के साथ चार तकनीकी सत्र का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 225 शोधपत्रों का वाचन होगा।

समापन सत्र के अतिथियों में वाराणसी के नगर आयुक्त श्रीहरि प्रताप शाही, जननायक चंद्रशेखर विश्विद्यालय के कुलपति प्रो. योगेन्द्र सिंह, सहायक कर आयुक्त लखनऊ राजीव मोहन और प्रबंध अध्ययन संस्थान बीएचयू के प्रो. एसके सिंह होंगे। उद्घाटन एवं समापन सत्र की अध्यक्षता काशी विद्यापीठ के कुलपति डॉ. पृथ्वीश नाग करेंगे। प्रेस कांफ्रेंस में संयोजक प्रो. अजीत कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफ्रेसर अभिषेक मिश्र, आयोजन सचिव आयुष कुमार आदि उपस्थित रहे।