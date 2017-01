कार में ब्लास्ट से 9 बच्चों की मौत, सीरिया में सीज फायर के बाद पहली घटना 

दमिश्क. सीरिया में हालिया सीज फायर के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर बच्चे हमलों का शिकार हुए हैं। सीरियन टीवी के मुताबिक़ यहां के तटीय शहर जबलेह में एक कार के जरिए विस्फोट किया गया। जिसमें 9 बच्चों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जिस इलाके में यह घटना हुई, वह सरकार के कब्जे में है। पांच साल से सरकार और विद्रोहियों के बीच सिविल वॉर शुरू है। इसकी वजह से लाखों लोग या तो मारे गए हैं या विस्थापित हुए हैं। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने माना था कि पांच सालों में करीब 4 लाख लोगों के मौतें हुई हैं।

हमलों की वजह से लाखों लोग कर चुके हैं पलायन

सिविल वॉर की वजह से लाखों की संख्या में लोग अपना घर-बार छोड़ कर यूरोपीय देशों में भाग चुके हैं। ज्यादातर ने जर्मनी और तुर्की की ओर रुख किया है। सीरिया का सिविल वॉर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सबसे बड़ी मानवीय क्राइसिस है।

Syrian State TV says 9 killed in a car bomb explosion, first since new cease-fire, in a government-held coastal town (Source: AP)

— ANI (@ANI_news) January 5, 2017