Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अगार मालवा

गोरखपुर की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बोले…दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

सोमवार की देर रात हुई छात्र की हत्या की खबर फैलते ही मंगलवार सुबह ही जनता उग्र हो गई और प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर–पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव कर दिया इसके बाद घटनास्थल पर भगदड़ मच गई।

अगार मालवा

anoop shukla

Sep 16, 2025

Up news, cm yogi
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, छात्र की हत्या का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

गोरखपुर में छात्र दीपक गुप्ता की हत्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, सीएम ने कहा है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द जांच पड़ताल कर कठोर करवाई की जाए।

SSP बोले…गाड़ी से धक्का देने से लगी सिर में चोट, पुलिस की पांच टीमें लगाई गईं

पिपराइच में पशु तस्करों द्वारा छात्र की हत्या और आक्रोशित जनता के उग्र प्रदर्शन पर पहुंचे SSP राजकरन नैय्यर ने बताया कि देर रात 3 बजे सूचना मिली कि गांव में दो गाड़ियों से पशु तस्कर आए थे। जब ग्रामीणों ने उनका पीछा किया तो उनमें से एक गाड़ी वहीं फंस गई थी। जबकि दूसरी गाड़ी से पशु तस्कर भाग गए। जानकारी के मुताबिक एक छात्र ने उनका पीछा किया तो पशु तस्करों ने उसे खींचकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर ले जाने के बाद पिकअप से धक्का दे दिया। उसके सिर में चोट लगी है।

ये भी पढ़ें

अगले तीन घंटे में 11 जिलों में बहुत भारी बारिश आंधी- तूफान बिजली गिरने का अलर्ट, रहे सावधान
गोंडा
Up Rains

घायल तस्कर मेडिकल कालेज में भर्ती

फिलहाल प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि सड़क पर गिरने से सिर के पीछे चोट लगी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। SSP ने कहा कि छात्र को गोली मारे जाने की बात कही जा रही है लेकिन फिलहाल चोटों को देखने के बाद गोली लगने की बात नहीं है। इस पूरे मामले के खुलासे को पांच टीमें लगाई गई हैं, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक पशु तस्कर गांव वालों के हाथ लगा था, जिसे चोटें आई हैं। जिसका इलाज कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

बिना हेलमेट स्कूटी पर दिखीं सपा सांसद रुचि वीरा! जनता बोली- मैडम नियम तोड़कर क्या मिसाल दोगी?
मुरादाबाद
ruchi vira samajwadi party mp scooty no helmet viral video moradabad

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 01:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / गोरखपुर की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बोले…दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.