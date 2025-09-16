गोरखपुर की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बोले…दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

फिलहाल प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि सड़क पर गिरने से सिर के पीछे चोट लगी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। SSP ने कहा कि छात्र को गोली मारे जाने की बात कही जा रही है लेकिन फिलहाल चोटों को देखने के बाद गोली लगने की बात नहीं है। इस पूरे मामले के खुलासे को पांच टीमें लगाई गई हैं, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक पशु तस्कर गांव वालों के हाथ लगा था, जिसे चोटें आई हैं। जिसका इलाज कराया जा रहा है।