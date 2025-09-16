गोरखपुर की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बोले…दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

गोरखपुर में छात्र दीपक गुप्ता की हत्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, सीएम ने कहा है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द जांच पड़ताल कर कठोर करवाई की जाए।
पिपराइच में पशु तस्करों द्वारा छात्र की हत्या और आक्रोशित जनता के उग्र प्रदर्शन पर पहुंचे SSP राजकरन नैय्यर ने बताया कि देर रात 3 बजे सूचना मिली कि गांव में दो गाड़ियों से पशु तस्कर आए थे। जब ग्रामीणों ने उनका पीछा किया तो उनमें से एक गाड़ी वहीं फंस गई थी। जबकि दूसरी गाड़ी से पशु तस्कर भाग गए। जानकारी के मुताबिक एक छात्र ने उनका पीछा किया तो पशु तस्करों ने उसे खींचकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर ले जाने के बाद पिकअप से धक्का दे दिया। उसके सिर में चोट लगी है।
फिलहाल प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि सड़क पर गिरने से सिर के पीछे चोट लगी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। SSP ने कहा कि छात्र को गोली मारे जाने की बात कही जा रही है लेकिन फिलहाल चोटों को देखने के बाद गोली लगने की बात नहीं है। इस पूरे मामले के खुलासे को पांच टीमें लगाई गई हैं, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक पशु तस्कर गांव वालों के हाथ लगा था, जिसे चोटें आई हैं। जिसका इलाज कराया जा रहा है।