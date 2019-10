नासा ने भेजा अपना उपग्रह, हवा और अंतरिक्ष के छोर का लगाएगा पता

वाशिंगटन। नासा ने गुरुवार रात को एक उपग्रह को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि हवा और अंतरिक्ष आपस में कहां मिलते हैं। इस उपग्रह का नाम आइकॉस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर है। इस उपग्रह को दो साल की देरी से लॉन्च किया गया है।

LIVE NOW: Upcoming launch!🚀 Our #NASAICON mission, studying the region where our weather from below meets space weather above 🌩️is scheduled to be air-launched aboard @northropgrumman's #PegasusXL rocket at 9:30pm ET. Tune in: https://t.co/lrCXIapjRQ