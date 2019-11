मौत के बाद इंस्पेक्टर का हुआ तबादला, सूची में नाम देख परिजन हैरान

आगर-मालवा/ तबादलों को लेकर मध्यप्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहता है। विरोधी भी तबादले को लेकर सरकार पर हमलावर रहते हैं। कभी कुत्तों तो कभी सरपंचों के तबादले को लेकर चर्चा में रहने वाला प्रदेश अब एक मृत इंस्पेक्टर के तबादले को लेकर सुर्खियों में है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी सूची में मृत इंस्पेक्टर का भी नाम था, जिसे देख उसके परिजन हैरान हैं।

पुलिस मुख्यालय की तरफ से तबादले की जो सूची जारी की गई, उसमें एक ऐसे इंस्पेक्टर का भी नाम था, जिसकी कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी है। तबादले की सूची में उस इंस्पेक्टर छोटेलाल सिंह तोमर का नाम 77वें नंबर पर है। जिनका ट्रांसफर आगर-मालवा से ग्वालियर कर दिया गया है। जबकि छोटेलाल सिंह तोमर का निधन 12 नवंबर को कैंसर की वजह से हो गया है।



अफसरों का सिर चकरा गया

तबादले की सूची में पुलिस इंस्पेक्टर छोटेलाल सिंह तोमर का नाम देख जिले के पुलिस अधिकारियों का सिर चकरा गया। निधन से पहले छोटेलाल सिंह तोमार जिले के सोयत थाने में पदस्थ थे। जबकि वह मूल रूप से रहने वाले चंबल संभाग के थे। सूची में पति का नाम देख उनकी पत्नी भी हैरान है। आखिर ये सब कैसे हुआ। निधन के बारे में उन्होंने पुलिस विभाग को पहले ही जानकारी दे दी थी।

Madhya Pradesh: Deceased sub inspector Chhotelal Singh Tomar's name appeared in a transfer list published by police, y'day. Pradeep Patel, ASP Agar Malwa says, "His death certificate was submitted by his family y'day & the information has been forwarded to his department today". pic.twitter.com/2bd51goQYx