आगरा में दिखा 2600 साल पुराना देश का पहला सिक्का, 35 लाख रुपये आंकी गई कीमत, देखें तस्वीरें

आगराPublished: Oct 30, 2023 10:17:37 am Submitted by: Vishnu Bajpai

India First Coin: उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा में 2600 साल पुराना देश का पहला सिक्का देखकर लोग हैरान रह गए। इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला…

2600 years Old India First Coin in Agra: आपने अभी तक तमाम सिक्के सहेजकर रखने वालों को देखा होगा। उनके पास आपको पुरातन काल के सिक्के भी मिले होंगे, लेकिन अगर कहीं आपको 2600 साल पुरान सिक्का दिखे तो आपका हैरान होना लाजिमी है। वो भी यह सिक्का अफगानिस्तान के गांधार से चलकर आगरा पहुंचा हो तो हैरानी और बढ़ सकती है। जी हां, यहां तीन दिन तक चलने वाली मुद्रा प्रदर्शनी में 2600 साल पुराना सिक्का अफगानिस्तान के गांधार से चलकर आगरा तक पहुंच गया। प्रदर्शनी में लोगों ने इसे देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बहरहाल, इसके अलावा भी यहां तमाम दुर्लभ सिक्के देखे गए। इनकी कीमत 100 रुपये से लेकर 35 लाख रुपये तक बताई गई।