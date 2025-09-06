Patrika LogoSwitch to English

खरगोन

MP के 424 आदिवासी बाहुल्य गांवों की बदलेगी तस्वीर, शुरू होंगे कई विकास कार्य

MP News: 424 जनजातीय बाहुल्य गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। वर्ष 2030 तक ग्रामों के विकास की कार्ययोजना बनाई जाएगी। विकासखंड के मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिनी आवासीय प्रशिक्षण हो गया है।

खरगोन

Akash Dewani

Sep 06, 2025

424 tribal dominated villages to be developed under vision 2030 mp news
424 tribal dominated villages to be developed under vision 2030 mp news

MP News:मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 424 जनजातीय बाहुल्य गांवों (Tribal Dominated Villages) की तस्वीर बदलने वाली है। यहां आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विकास कार्य होंगे। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। इसे लेकर विकासखंड के मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिनी आवासीय प्रशिक्षण हो गया है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया आदि कर्मयोगी अभियान सामुदायिक सहभागिता से जनजातीय विकास की अवधारणा है, जिसमें समुदाय द्वारा विकास की कार्ययोजना बनाई जाएगी।

424 गांवों को कलस्टर में बांटा

अभियान के तहत 424 गांवों को कलस्टर में बांटा है। जिन विकासखंड मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया हैं वे कलस्टर स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक गांव में आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी की नियुक्ति और आदि सेवा केंद्र खुलेंगे। जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह ने बताया प्रशिक्षण बाद ग्राम सभा की बैठक होगी। वर्ष 2030 (Vision 2030) तक ग्रामों के विकास की कार्ययोजना बनाएंगे।

विजन 2030 के तहत शुरू होगा काम

पहली बैठक में जिला अधिकारियों के देखरेख में ग्राम सभा द्वारा जनसांख्यिकी और उपलब्ध संसाधनों की रुपरेखा बनेगी। ग्राम सभा द्वारा ट्रांजेक्ट वॉक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें ग्रामवासी अधोसंरचना और अन्य सुविधाओं का अवलोकन कर ग्राम की आवश्यकता जानेंगे। इसके आधार पर विजन प्लान तैयार होगा। इस कार्ययोजना को चौथी बैठक में ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आदि सेवा केंद्र का लोकार्पण होगा। ये गतिविधियां 15 नवंबर तक पूर्ण की जाएगी।

विकासखंड में दो दिनी प्रशिक्षण कल से

अभियान के तहत 7 से 15 सितंबर के बीच सभी विकासखंड में दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला, ब्लॉक प्रोसेस लैब का आयोजन होगा। अभियान संबंधी प्रशिक्षण के अलावा कार्यशाला के प्रतिभागियों का आदि कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा।

Updated on:

06 Sept 2025 12:43 pm

Published on:

06 Sept 2025 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / MP के 424 आदिवासी बाहुल्य गांवों की बदलेगी तस्वीर, शुरू होंगे कई विकास कार्य

