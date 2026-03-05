चोरी के बाद ‘ऑनलाइन रंगदारी’ का खेल! ज्वेलर से 12.5 करोड़ का 20 प्रतिशत मांगने वाले चार शातिर गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 3 मार्च को गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर जखौदा पुल के नीचे से चार युवकों को दबोच लिया। उनके पास से सफेद रंग की स्विफ्ट कार, छह मोबाइल फोन और एक कॉपी बरामद हुई। पूछताछ में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा ने बताया कि वे लोग चोरी की घटना के बाद ज्वेलर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। पहचान छिपाने के लिए वीपीएन, वर्चुअल नंबर और अलग-अलग कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों ने 12.5 करोड़ रुपये की कथित रकम का 20 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग की थी।