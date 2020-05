बड़ा मंगल 2020 : लॉकडाउन के चलते मंदिर न जा पाने का अफसोस न करें, आज शाम घर में इस तरह करें पूजा, बिगड़े काम बन जाएंगे...

आगरा. ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। माना जाता है कि इन मंगलवार में यदि श्रद्धा के साथ हनुमान बाबा की उपासना की जाए तो सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। इस बार ज्येष्ठ माह में चार बड़े मंगल पड़ेगे, पहला मंगल आज है। आमतौर पर बड़े मंगल के दिन ज्यादातर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार दिखायी देती है, तमाम जगहों पर भंडारा होता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो सकेगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. अरविंद मिश्र का कहना है कि बड़े मंगल पर मंदिर न जा पाने का अफसोस न करें। भगवान हर जगह विद्यमान हैं और आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। इसलिए इस बार लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर ही हनुमान बाबाbada mangal, bada mangal 2020, bada mangal puja, bada mangal in lockdown, bada mangal mahatva, bada mangal in jyeshth maas, bada mangal puja vidhi, bada mangal puja at home, how to worship on bada mangal की सच्चे मन से उपासना करें। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जानिए आज के दिन कैसे की जाए हनुमान बाबा की पूजा।

शाम को करें पूजन

आज के दिन शाम के वक्त हनुमान बाबा का विधिवत पूजन करें। घर में एक आटे से एक चौक बनाएं फिर उस पर पाटा या चौकी ऐसे रखें कि पूजा के दौरान आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान श्रीराम और हनुमान बाबा की तस्वीर रखें। स्वच्छता का विशेष खयाल रखें। इसके बाद भगवान गणपति को प्रणाम करें और हनुमान बाबा व श्रीराम चंद्र जी का ध्यान लगाते हुए उनका आवाह्न करें। इसके बाद उन्हें प्रणाम करते हुए पूजन शुरू करें। पूजा के दौरान भगवान पर रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, दक्षिणा, वस्त्र आदि चढ़ाएं। प्रसाद में बेसन का हलवा, लड्डू या फिर गुड़ चना भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पहले श्रीराम को याद करें फिर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि जो भी करना चाहते हैं, उसका पाठ करें। आप चाहें तो 11, 21, 51, 108 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। पूजन समाप्त करने के बाद हनुमान जी की आरती के अलावा भगवान राम की भी स्तुति करें। बाद में क्षमा याचना कर भगवान को विदा करें व प्रसाद घर के सदस्यों व अन्य लोगों को बांटें।

बड़े से बड़ा संकट होगा दूर

ज्योतिषाचार्य का कहना है कि आज से बड़े मंगल की शुरुआत हो रही है और दो जून को आखिरी बड़ा मंगल होगा। पूरे ज्येष्ठ मास में चार मंगल हैं। इन चारों मंगल में मंगलकारी संकटमोचन हनुमान की बतायी गई विधि अनुसार विधिवत पूजा करें। शास्त्रों में बड़े मंगल का विशेष महत्व है। इससे आपके घर का बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा और बिगड़े काम भी बनने लगेंगे।

Report- सुचिता मिश्रा