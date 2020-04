इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने से भड़के कोरोना योद्धा, कहीं दिया धरना, कहीं की शिकायत, जानिए पूरा मामला!

आगरा. कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम तक नहीं हैं। आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में एक गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित पाई गईं, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए नर्सिंग स्टाफ को पीपीई किट तक उपलब्ध नहीं कराई गई। आक्रोशित स्टाफ को काम छोड़कर धरना देना पड़ा। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज में यूपी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन एनएन ने पीपीई किट, मास्क और सेनिटाइजर को घटिया बताते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।

लेडी लॉयल नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि कोरोना संक्रमित महिला का प्रसव कराने वाले स्टाफ को पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। प्रसव कक्ष में न तो पानी है और न ही साबुन या सेनिटाइजर। नाराज़ नर्सिंग स्टाफ ने बुधवार को अपन काम छोड़कर धरना दिया और कर्मचारियों को समान उपलब्ध कराने और उनके सैंपल लेने के लिए एसआईसी आशा शर्मा को ज्ञापन सौंपा। हालांकि बाद में अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर वे काम पर वापस लौट आये।

वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज में यूपी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन एनएन ने पीपीई किट, मास्क और सेनिटाइजर को घटिया बताया। एसोसिएशन का आरोप है कि सैंपलिंग के लिए दी जाने वाली पीपीई किट पहनते समय फैट जाती है। मास्क की स्ट्रिप निकल जाती है। सेनिटाइजर भी घटिया किस्म का है। इसके अलावा ड्यूटी में लगे स्टाफ को कहना भी घटिया दिया जाता है।एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जीके अनेजा को 10 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा।



इस मामले में लेडी लॉयल की एसआईसी आशा शर्मा का कहना है की नर्सिंग स्टाफ की मांग से सीएमओ को अवगत कराया जा रहा है। मरीज के संपर्क में आये स्टाफ के नमूने लेकर भेज दिए हैं।वहीं एसएन के प्राचार्य का कहना है कि एसोसिएशन की मांगों का समाधान कराया जा रहा है।

