ताजमहल पर बादलों का पहरा, पर्यटकों को चांद की चांदनी के बीच नहीं हो सका दीदार

आगरा में पूरे दिन हुई तेज बारिश के कारण एक भी मिनट ऐसा नहीं आया जब ताज पर चांद अपनी रोशनी बिखेर पाता। ऐसे में ताजमहल को देखने की तमन्ना रखने वाले कोने-कोने से आए करीब 395 सैलानियों को मायूस होना पड़ा।

शरद पूर्णिमा पर चांद की चांदनी से नहाए ताजमहल को देखने के लिए हर साल भारी दाताद में पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार भी रात में ताज के दीदार के लिए पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गईं थी। लेकिन सारा मामला तब ध्वस्त हो गया जब चांदनी रात में ताजमहल

पर घने बादलों ने पहरा लगा दिया। पूरे दिन हुई तेज बारिश के कारण एक भी मिनट ऐसा नहीं आया जब ताज पर चांद अपनी रोशनी बिखेर पाता। ऐसे में ताजमहल को देखने की तमन्ना रखने वाले कोने-कोने से आए करीब 395 सैलानियों को मायूस होना पड़ा। उन्हें चांद की रोशनी में ताजमहल देखे बिना ही लौटना पड़ा।

Due to the clouds the Taj Mahal could not be seen amidst the moonlight