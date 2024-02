देर रात जमकर गरजेंगे बादल, होगी मूसलाधार बारिश, गिरेंगे ओले, 39 जिलों में अलर्ट जारी

आगरा Published: Feb 01, 2024 09:48:36 pm

Rain in UP: मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार देर शाम को अलर्ट जारी करते हुए बताया कि देर रात प्रदेश का मौसम बदल सकता है। कई जगहों पर तेज बारिश होगी और कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।

यूपी में एक बार फिर से मौसम तेजी से बदल रहा है। बीते दो दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश (Rain in UP) देखने को मिली, जिसकी वजह से मौसम एक बार फिर से सर्द बन गया है। हालांकि, दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। धूप भी निकल रही है। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने गुरुवार देर शाम ताजा मौसम रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि आज देर रात फिर से अचानक मौसम का मिजाज बदल जाएगा और जोरदार बारिश (Rain in UP) होगी। कहीं कहीं आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। इसको लेकर प्रदेश के 39 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कोहरे की स्थिति को लेकर भी अलर्ट जारी किया है।