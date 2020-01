National Voters Day: 18 साल की उम्र पूरी हो चुकी है तो ऑनलाइन आवेदन कर ऐसे बनें वोटर

भारत में मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना और वोटर लिस्ट में नाम होना बेहद जरूरी होता है। इसके बगैर आपको मतदान का अधिकार नहीं मिल सकता। वोटर बनने के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी भी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है और अपना Voter ID Card बनवाना चाहते हैं तो आपको चुनाव कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ेगी। आज 25 जनवरी को National Voters Day के मौके पर जानिए वोटर बनने के लिए कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन!

ये है आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल पर (National Voters Service Portal) की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाएं। अपनी आईडी बनाएं और Apply online for registration of new voter/due to shifting from AC पर क्लिक करें। क्लिक करते ही फॉर्म 6 खुलेगा, इसे पूरा भरें।

ऐसे भरें फॉर्म

सबसे ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से भाषा का चयन करें। अपने राज्य और विधानसभा/संसदीय क्षेत्र का नाम चुनें। फिर सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, उम्र और पता आदि भरें। संपर्क विवरण का ब्योरा दें। ऐसे पारिवारिक सदस्यों की जानकारी दें जिनके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है। जिन विकल्पों पर स्टार बना है, उन्हें भरना अनिवार्य है। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म भरने की जगह और तारीख डालें। इसके बाद फॉर्म पूरा भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको लिंक के साथ एक ईमेल मिलेगा जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड का ऐप्लिकेशन स्टे्टस चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी ऐप्लिकेशन को प्रोसेस होने और वोटर आईडी कार्ड जारी होने में करीब 30 दिन का समय भी लग सकता है।

इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी

नगर निगम प्रशासन या जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र

किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान एवं विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र

स्कूल या फिर किसी दूसरे बड़े शिक्षा संस्थान द्वारा जारी किया गया 10वीं का सर्टिफिकेट।

8वीं क्लास की मार्कशीट जिसमें जन्म की तारीख का जिक्र हो।

5वीं क्लास की मार्कशीट जिसमें जन्म की तारीख का जिक्र हो।

भारतीय पासपोर्ट

पैन कार्ड

आधार कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

एड्रेस प्रूफ के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य

करंट बैंक पासबुक/ किसान पासबुक/ पोस्ट ऑफिस करंट पासबुक

भारतीय पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर

लेटेस्ट रेंट अग्रीमेंट

लेटेस्ट राशन कार्ड/पानी/बिजली/टेलिफोन/ गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता लिखा हो। यह बिल या तो आवेदन करने वाले या उसके पैरंट्स के नाम से होना चाहिए।

भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा आवेदक के नाम पर रेजिडेंस पर भेजा गया कोई पोस्ट/पत्र/मेल।

ये नहीं कर सकते आवेदन

मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति या किसी अपराध में सजा काट रहा व्यक्ति मतदान के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।