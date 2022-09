आगरा के जनकपुरी महोत्सव में हिंसक हुआ सांड, मासूम बच्चे को सड़क पर पटका, हमले में कई घायल

आगरा के जनकपुरी महोत्सव में एक सांड लोगों की भीड़ में घुस गया। देखते ही देखते सांड ने वहां मौजूद पांच साल के बच्चे को सींगों से उठाकर पटक दिया। सांड ने महोत्सव में मौजूद 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। फिलहाल सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ताजनगरी आगरा में अभी तक बंदरों का आतंक था लेकिन अब यहां के सांड भी लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। शुक्रवार की रात एक ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल, शहर में जनकपुरी महोत्सव चल रहा है। इस बीच महोत्सव में एक सांड लोगों की भीड़ में घुस गया। देखते ही देखते सांड ने वहां मौजूद पांच साल के बच्चे को सींगों से उठाकर पटक दिया। जिससे वहां लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इतना ही नहीं सांड ने महोत्सव में मौजूद 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। जबकि बाकी लोग सांड से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। फिलहाल सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

In Janakpuri festival of Agra bull hit the child on the road many injured