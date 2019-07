Boris Johnson मंत्रिमंडल में शामिल हुए Alok Sharma का आगरा से क्या है नाता?

Prime Minister of United Kingdom बोरिस जॉनसन Boris Johnson मंत्रिमंडल में दो भारतवंशी शामिल हुए हैं, इनमें से एक नाम है आलोश शर्मा (Alok Sharma, Member of Parliament for Reading West and Minister of State for Housing and Planning). विकीपीडिया Wikipedia पर दी गई जानकारी के मुताबिक आलोक शर्मा का जन्म 7 September 1967 को आगरा में हुआ था, लेकिन जब वह महज पांच वर्ष के थे, तभी अपने माता-पिता के साथ पढ़ने के लिए बाहर चले गए। इसके बाद आलोक शर्मा उनका पालन-पोषण अर्ली और व्हिटली वुड (Earley and Whitley Wood) के रीडिंग उपनगरों में हुआ और उन्होंने रीडिंग ब्लू कोट स्कूल सोनिंग (Reading Blue Coat School in Sonning) और सालफोर्ड विश्वविद्यालय (University of Salford) में एडमीशन लिया, जहां से उन्होंने 1988 में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एप्लाइड फिजिक्स में बीएससी की।

आलोक शर्मा 2010 से ब्रिटेन Britain के रीडिंग वेस्ट संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। जिन्हें बोरिस जॉनसन Boris Johnson cabinet में आवास और योजना राज्य मंत्री बनाया गया है।

आलोक शर्मा के आगरा से संबंध के बारे में लोगों को खबरों के जरिए सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि उनका जन्म आगरा में हुआ है, लेकिन अब उनके परिवार और शहर में उनके जन्म स्थान के बारे में किसीके पास कोई जानकारी नहीं है। शहर के इतिहासकार और राजनेताओं को भी इस बाबत जानकारी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना का कहना है कि खबरों से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि आलोश शर्मा का आगरा में जन्म हुआ है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म के बाद उन्होंने शहर की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा, न ही अब उनका आगरा से कोई नाता है।