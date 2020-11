शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, तीन दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, पढ़ें पूरा आदेश

आगरा. यूपी में विधान परिषद के खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 01 दिसम्बर को होंगे। एमएलसी (MLC) और खंड शिक्षक चुनाव को देखते हुए जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह ने 29 नवंबर की शाम पांच बजे से 1 दिसंबर चुनाव संपन्न होने तक सभी शराब और बीयर की दुकानों (Wine and Beer Shops) को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। अर्थात इन तीन दिन शराब, बीयर और भांग की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Ban) रहेगा। इसके अलावा इन चुनावों की मतगणना के दिन यानी 3 दिसंबर को भी शराब की बिक्री पर रोक (Ban on sale of Liquor) रहेगी।

आगरा जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह के कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 1 दिसंबर दिन मंगलवार को होने वाले विधान परिषद के स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा जिले में सभी देसी शराब, विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानें 29 नवंबर शाम पांच बजे से 1 दिसंबर शाम 5 बजे अथवा मतदान समाप्त होने की अवधि तक बंद रहेंगी। इस बंदी के दौरान अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट अथवा प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। वहीं, आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

