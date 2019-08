वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर जानिये क्या बोले जूता उद्यमी पूरन डाबर

आगरा। One District One Product Scheme के तहत राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उदयभान सिंह ने स्टैक होल्डर्स के साथ चर्चा एवं उद्यमियों के साथ चर्चा की। इस चर्चा के बाद जूता उद्यमीय पूरन डाबर ने कहा कि One District One Product Scheme एक ऐसी योजना है, जो किसी भी शहर को अगले स्तर पर ले जा सकती है। जापान, कोरिया या फिर चाइना इन देशों में इस तरह से एक टाउनशिप बनी हैं, उस वस्तु के लिए, तभी वहां उद्योग का विकास हो रहा है। जूता उद्यमी पूरन डाबर ने कहा कि अच्छी बात ये है कि आगरा को एमएसएमई मंत्री चौधरी उदयभान सिंह मिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन डॉ नवनीत सहगल ने आगरा के व्यापारियों से बात की, किस तरह उद्योगों का विकास हो सकता है। आगरा को क्या जरूरत है। सुझाव ये दिया गया, कि नई कोई योजना आने से पहले, पुरानी योजनाओं पर ध्यान दिया जाए।