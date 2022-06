ताज महल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, किसकी हैं शराब की बोतलें और बीड़ी, सवालों से बच रहे अफसर

Taj Mahal News: ताज महल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार सवाल ताज की सुरक्षा पर है। बीते दिनों एक वीडियों के वारयल होने के बाद...

देश धरोहरों में से एक ताजमहल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल, ताजमहल का एक वीडियों सोशल मीडिया पर खूब वारयल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग अब ताजमहल की सुरक्षा पर भी सवाल उठाने लगे हैं। बता दें कि वारयल वीडियों में बीड़ी और शराब की खाली बोतल मिली है। इससे स्मारक की सुरक्षा में सेंध बताया गया और जांच की मांग की गई। सीआईएसएफ ने मामले में लापरवाही बरतने की जांच शुरू की है। अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। अफसर सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। ताज के अंदर सख्त तलाशी के बाद ही पर्यटकों को प्रवेश मिलता है। इसके बावजूद भी बीड़ी और शराब अंदर कैसे पहुची।

